Erbakan: 'Rahat ve huzurlu olamayız, mazlumlara destek olmalıyız'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, " Türkiye'de ne kadar rahatımız yerinde olsa da Türkiye ne kadar kalkınsa da Gazze bu haldeyken, Keşmir bu haldeyken, Doğu Türkistan, Myanmar bu haldeyken rahat ve huzurlu olamayız." dedi.

Partisinin Hendek Spor Salonu'nda düzenlenen Sakarya 3. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Erbakan, "Milli Görüş"ün ikinci 40 yıldaki şahlanışının, mazlumlara ümit, zalimlere korku olduğunu söyledi.

İktidarın politikalarını eleştiren Erbakan, "Çare Milli Görüş'tedir. Çare adil ekonomik düzendedir. Çare, üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi modeline giriştedir. Bunu Sakarya'dan bir kez daha tüm Türkiye'ye haykırıyoruz." diye konuştu.

"Acilen değişim gerekiyor, acilen seçim gerekiyor ve bu değişimin de Milli Görüş yönünde olması gerekiyor." diyen Erbakan, Türkiye'nin her köşesinde Yeniden Refah Partisine olan ilgiyi, teveccühü açık şekilde gördüklerini ifade etti.

Yapılacak ilk seçimde Yeniden Refahın iktidara geleceğini belirten Erbakan, "Türkiye'yi inşa edeceğiz. Emekli, memur, işçi maaşlarının insanca yaşamaya değer düzeyde olduğu bir Türkiye, işsizlik problemini çözmüş bir Türkiye, faiz mikrobundan kurtulmuş bir ekonomik hayat, adil bir vergi sisteminin hakim olduğu Türkiye, haksız vergilerin ortadan kaldırıldığı bir Türkiye. Yaşanabilir bir Türkiye'nin diğer bir şartı çiftçiye, sanayiciye, KOBİ'ye, girişimciye tam devlet desteğinin sağlanmasıdır. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Doğal gazı, petrolü, suyu yaptırım gücü olarak kullandığınız zaman zalimler masaya oturur"

Erbakan, kaliteli eğitimin verildiği, ahlaki, manevi karakteri ve bilimsel kalitesi yüksek nesillerin yetiştirildiği eğitim sistemi kuracaklarını anlatarak, yargı sisteminden dış politikaya, ekonomiden iç siyasete kadar yeni ve adil düzen kuracaklarını kaydetti.

Yeniden Refah Partisinin, kişi başına gelirin yıllık 50 bin dolara çıkması için çalışacağını belirten Erbakan, "Amerika ve İsrail'in Orta Doğu'daki planlarına, büyük İsrail planına 'dur' diyebilen bir Türkiye'yi hayata geçireceğiz. Yaşanabilir Türkiye ve yeniden büyük Türkiye'yi kurmak yetmez. Erbakan hocamızın bizlere işaret ettiği yeni bir dünyayı da kurmak mecburiyetindeyiz. Türkiye'de ne kadar rahatımız yerinde olsa da Türkiye ne kadar kalkınsa da Gazze bu haldeyken, Keşmir bu haldeyken, Doğu Türkistan, Myanmar bu haldeyken rahat ve huzurlu olamayız." ifadelerini kullandı.

Erbakan, 57 Müslüman ülkenin, Türkiye'nin gücünün de bir araya gelmesiyle, ortak karar alması ve ortak hareket etmesi anlamına gelen D-60 projesini hayata geçireceklerini vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cenabıallah dünyadaki petrolün 3'te 2'sini bu Müslüman ülkelere verdi. Dünyadaki doğal gazın yüzde 55'ini Müslüman ülkelere verdi. Dünyadaki su kaynaklarının yarıdan fazlasını Müslüman ülkelere vermiş. Bunun dışında krom, lityum, uranyum, altın, gümüş, pırlanta... Bunları saymadan sadece petrol, doğal gaz ve suyun kontrolümüzde olduğu için bu zulümleri durdurabiliriz. Yeter ki Müslüman ülkeler bir araya gelsin, ortak karar alsın, ortak adım atsın. Doğal gazı, petrolü, suyu yaptırım gücü olarak kullandığınız zaman bu zalimler, Amerika ve İsrail de dahil olmak üzere masaya oturur, başka çareleri kalmaz. Bu zulümleri durdurmaktan başka çareleri kalmaz."

Filistin konulu videonun da izletildiği kongrede mevcut İl Başkanı Hüseyin Gürsoy, yeniden göreve seçildi.