Erbakan Muğla'da konuştu: Emeklilik düzenlemesi için adımlar atılmalı

Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan Muğla'da

MUĞLA - Muğla'da partisinin 1'inci Olağan İl kongresine katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, "Milyonlarca vatandaşımızın beklediği kademeli emeklilik düzenlemesi için gereken adımların bir an evvel atılması gerekiyor" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan partisinin Muğla 1. Olağan İl Başkanlığı kongresine katıldı. Atatürk Spor Salonu'nda tek liste ile gidilen kongrede iş insanı Yılmaz Elçin İl Başkanlığına seçildi.

Kongrede konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, enflasyon canavarının, hayat pahalılığının ve faturaların yılbaşını beklemediğini ifade ederek, "Sayın cumhurbaşkanımız, emeklilerimizin mağduriyetlere dikkat çekerek gerekenin yılbaşı itibariyle yapılacağını söyledi. Emeklilerimizin yılbaşını bekleyecek durumu kalmamıştır. Gerçekten de mağdur durumdadırlar. Avrupa ile kıyaslandığında aradaki açık net bir şekilde ortada. Emeklimizin durumu neden Avrupa'nın bu kadar altında? Faturalar hayat pahalılığı, enflasyon yılbaşını beklemiyor. Biz en başından beri emeklilerimize de mutlaka seyyanen zam yapılması gerektiğini ifade ettik. Ömrünü ülkesine, insanına hizmet için adamış olan emeklilerimize haksızlık edilmemesi gerektiğini defalarca ifade ettik. Ne yazık ki bu konudaki adımlar yılbaşına kalmış durumdadır. Muğla'dan her zaman yaptığımız çağrımızı yineliyoruz. Emeklilerimiz için yılbaşına kadar beklenmemesi ve gereğini yarından tezi yok bir an evvel yerine getirilmesi gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz" dedi.

"Kademeli emeklilik düzenlemesi getirilmeli"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, "Milyonlarca vatandaşımızın beklediği kademeli emeklilik düzenlemesi için gereken adımların bir an evvel atılması gerekiyor. Maaş zamları vatandaşın eline geçmeden erimiş, buhar olmuş, gitmiş. Özellikle akaryakıtın ÖTV'sine yapılan artışlar. Bir ülkede akaryakıt, enerji fiyatı arttığı zaman bütün maliyetler artar. Neden? Üretimin ve nakliyenin maliyeti artar. Dolar için. Bu da bütün ürünlerin fiyatlarına yansıdı. Yeniden Refah Partisi olarak ifade ettiğimiz gibi borç, faiz, zam, vergi ekonomisi uygulamalarından bir an evvel vazgeçilmelidir. Cumhur İttifakı'na girerken AK Parti ile yapmış olduğumuz mutabakatta da bu gerçekleri birer birer vurgu yaptık. ve bu adımların atılması gerektiğini söyledik. Bugün de tekrar ediyoruz. Kamuda tasarruf tedbirleri sıkılaştırılmalıdır. Kamuda israf ortadan kaldırılmalıdır" diye konuştu.