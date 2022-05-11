Erbakan'dan Sarıgül'e ziyaret

Yeniden Refah Partisi (YRP) lideri Fatih Erbakan, Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ü ziyaret etti.

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'e iade-i ziyaret gerçekleştirdi. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından iki lider basın açıklaması yaptı. Fatih Erbakan, " Türkiye'nin derdi ile dertlenen, dar gelirli milyonların sıkıntısını kendi yüreğinde hisseden muhalefet partileri olarak bu görüşmelerimizde en önemli konuların başında ekonomik sıkıntılar geliyor. Milletimizin birinci gündem maddesi olan ekonomik sorunlar geliyor ve burada da tabii ki Yeniden Refah Partisi olarak yıllardan beri dile getirdiğimiz borç, faiz, zam ve vergi ekonomisinin milletimize çektirdiği sıkıntılar en başta ele alınması gereken konular olarak ortaya çıkıyor. Faiz ödemeleri toplamının milli gelire oranı geçtiğimiz yılın sonunda yüzde 19 seviyesinde iken bu senenin ilk dört ayında gösterdiği gelişme ile yüzde 31 seviyesine yükselmiş durumda. Anapara ve faiz ile birlikte toplam borcun milli gelire oranı geçen yıl sonunda yüzde 57 iken bugün geldiğimiz noktada yüzde 70'e çıkmış. Aralık ayından Nisan ayına kadar olan hızla devam ederse bir seneye kalmadan borcumuz ve faizimiz milli gelirimize ulaşmış olacak ve yine bu hızla giderse belki de 8-10 sene içerisinde bütün milli gelirimiz sadece borcumuzun faizini ödemeye yetecek hale gelecek ki bu tam kölelik haline gelecektir" diye konuştu.

"Artık üç haneli hiperenflasyon dönemine girdik"

Türkiye'de üretimde sıkıntı olduğunu savunan Erbakan, " Türkiye'de üretmek de mümkün değil, tüketmek de mümkün değil. 80'li 90'lı yıllardaki krizleri, karaborsayı, stokçuluğu, kuyrukları, ekonomik felaketleri artık yaşar hale gelmiş durumdayız. Gıda enflasyonu yüzde 89, ulaştırma enflasyonu yüzde 105; gerçekten de enflasyon noktasında maalesef rekor kırıyoruz. Borç ve faiz ödemeleri noktasında rekorlar kırıyoruz. TÜİK'in yanı sıra bağımsız araştırma kuruluşlarının, akademisyenlerin, ortaya koyduğu enflasyon rakamı yıllık yüzde 156 seviyesine gelmiş durumda. Artık üç haneli hiperenflasyon dönemine girdik" ifadelerini kullandı.

"Bütün milletimizin yüzünün gülmesi için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz"

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ise, Erbakan ile ülke gündemini ilgilendiren istişare ettiklerini kaydederek, "Ülke gündemini ilgilendiren konular üzerinde çok dikkatli bir şekilde durduk. Türkiye Değişim Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nin tek amacı var, o da bayrağımızın mutlu olması, toprağımızın özgür olması. Ahmet'in, Mehmet'in yüzünün gülmesi değil bütün milletimizin yüzünün gülmesi için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"Toplumsal barışı hep birlikte sağlamalıyız"

Af talebini yineleyen Sarıgül, "İçinde bulunduğumuz siyasi, ekonomik ve sosyal şartlar bir Türkiye'de af getirmemizi içeriyor. Çünkü öylesine bir çalışma yaptık ki cezaevlerinde 320 bin yurttaşımız var, 280 bin kişilik koğuşlar var ve birçok insan şu an da mağdur. Pandemi koşulları münasebetiyle gerçekten yargılanmalarda biraz aceleci davranıldı. Yeniden Refah Partisi de uygun görürse Türkiye'de annelerimiz için 'Affet Türkiyem', evlatlarımız için 'Affet Türkiyem', çocuklar için 'Affet Türkiyem' ve inşallah 'Affet Türkiyem' projesiyle Türkiyemizde kardeşlik hukukumuzu yeniden tahsis etmeliyiz. Toplumsal barışı hep birlikte sağlamalıyız. Heyetlerimiz kendi aralarındaki görüşmelere devam edecekler" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika