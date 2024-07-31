Üye Girişi
Haberler

Fatih Erbakan, İsmail Haniye'nin oğluna taziye telefonu açtı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye oğlu Abdüsselam Haniye'yi telefonla arayarak taziyelerini iletti. Erbakan, İsmail Haniye'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet dilerken, Abdüsselam Haniye ise taziye görüşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye oğlu Abdüsselam Haniye'yi telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Gazze mücadelesinde dört oğlu, dört torunu ve kız kardeşini şehit veren Hamas Lideri İsmail Haniye'nin siyonist İsrail tarafından Tahran'da şehit edildiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Mücahit İsmail Haniye'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet, kahraman Filistin halkına başsağlığı dilerim" dedi.

Erbakan, İsmail Haniye'nin oğlu Abdüsselam Haniye'yi de telefonla arayarak taziyede bulundu. Erbakan görüşmede, "Merhum İsmail Haniye büyük bir mücahid ve büyük bir kahramandı. Cenab-ı Allah İsmail Haniye büyüğümüze şimdi de şahadet makamını nasip etti. Rabbim kendisine cennetinde en yüksek makamları nasip eylesin. Cenab-ı Allah kendisini ve Filistinli şehitlerimizi Peygamber Efendimiz'e (SAV) komşu eylesin. Zalim İsrail'e karşı direnen kardeşlerimize de en büyük zaferleri nasip eylesin" ifadelerini kullandı.

Abdüsselam Haniye ise taziye görüşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

"Taziyeniz için size ve Yeniden Refah Camiasına çok teşekkür ediyorum. Her zaman varlığınızı yanımızda hissettiğimizi ifade etmek istiyorum. Babam inandığı dava uğrunda şehadete yürüdü Elhamdülillah. Rabbim kendisini, sizin de bizim de Hocamız olan Erbakan Hocamıza komşu eylesin. Rabbim babamı da Erbakan Hocamızı da Efendimize komşu eylesin. En kısa zamanda inşallah kucaklaşmak temennisi ile tekraren taziyeniz için şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

İsmail Haniye Fatih Erbakan Tahran Hamas Refah İran Politika Dünya Haberler

Kapalıçarşı'da aralarında ünlü markaların da bulunduğu 500 kuyumcuya Maliye'den vergi baskını

Kapalıçarşı'da aralarında ünlü markaların da bulunduğu 500 kuyumcuya Maliye'den vergi baskını

 Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü

Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü

 Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz

Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz

Bakmadan Geçme

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul'daki barajların doluluk oranı ne kadar? Güncel baraj doluluk oranları! Cari açık nedir, ne demek? Cari açık nasıl kapanır, nasıl hesaplanır? PMYO başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2 bin 500 Polis alımı PMYO mülakat tarihi belli mi? Gangster ne demek? Gangster kelime anlamı ne? Gangster kelimesi nerelerde kullanılır? Süper Kupa maç biletleri tükendi mi? Beşiktaş- Galatasaray Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta? Bolu Dağı Tüneli ulaşıma kapatıldı mı? Bolu Dağı Tüneli neden ulaşıma kapatıldı, ne zaman açılacak? Devlet hastanesi çalışma saatleri ne? Devlet hastaneleri öğle arası kaçta? Nagehan Alçı'nın sevgilisi kim? Nagehan Alçı'nın Yunan sevgilisi Stavros Christodoulidis kim? Süper Lig'de görev yapacak hakemler açıklandı mı? Dayanıklı bahçe çiçekleri neler? Bahçe ve balkon çiçekleri hangileri? TÜRKİYE- DOMİNİK CUMHURİYETİ MAÇI CANLI İZLE || Türkiye- Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? HAVA SICAKLIĞI HABERLERİ | Nem oranı yüzde kaç? 31 Temmuz hava durumu raporu! İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklığı kaç derece? Teşkilat Altay kim? Tolga Sarıtaş kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? Yolcu, minibüs şoförünün kulağını ısırarak koparttı! Olay ne, nerede oldu? Sibel Suiçmez kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Sibel Suiçmez kaç yaşında, nereli? Sibel Suiçmez biyografisi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum
title