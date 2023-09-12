Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, 'Anadolu Buluşmalarını' yeniden başlattı

ANKARA - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara'da 'Anadolu Buluşmaları' programı çerçevesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, "Anadolu Buluşmaları" programı çerçevesinde Ankara'nın Ulus semti Hacı Bayram-ı Veli Çarşısı esnafı ile bir araya geldi. 2023 Genel Seçimlerin ardından ara verilen Anadolu Buluşmalarına Ankara'da 12 noktada eş zamanlı olarak esnaf ziyaretleri ile başladı.

"Milli Görüş'ün meclise taşınmasında Anadolu Buluşmaları'nın çok büyük payı var"

Hacı Bayram-ı Veli türbesinin ziyareti ile başlayan programda esnafın ve Ankaralıların Anadolu Buluşmalarına ilgi ile karşıladıklarını belirten Erbakan, "Anadolu Buluşmaları programımız Yeniden Refah Partisi'nin kurulduğu günden itibaren devam etti. İlk girdiğimiz seçimde elde ettiğimiz başarının, Milli Görüş'ün 21 sene sonra yeniden meclise taşınmasında Anadolu Buluşmaları'nın çok büyük payı var. Halk ile doğrudan iletişim kurmak, halkın derdi ile dertlenmek, sadece seçim zamanı değil, geçim zamanında da halk ile bir araya gelmek bakımından Anadolu Buluşmaları programı son derece faydalı. Seçimden sonra bir müddet ara verilen programlarımız bugün Ankara'nın 12 ilçesinde eş zamanlı olarak yeniden başlatılmış oldu. Bizler de bugün bu çalışmaya dahil olmuş olduk. Önümüzdeki hafta 20 ve 21 Eylül tarihlerinde İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasında bu çalışmayı devam ettireceğiz. Bundan sonra seçim dönemine kadar da 81 ilde ve ilçelerde çalışmalara devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.