Erbakan: AK Parti ile ittifak yapmayacağız, kendi adaylarımızla çıkacağız
Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan, 31 Mart Yerel Seçimi'nde AK Parti ile ittifak yapmayacaklarını ve Ankara, İstanbul ve İzmir'de kendi adaylarını çıkaracaklarını açıkladı. Adaylarının 10 Şubat'ta açıklanacağını belirten Erbakan, seçim stratejilerini böyle belirlediklerini ifade etti.
Erbakan: "AK Parti ile 31 Mart Yerel Seçimi'nde ittifak yapmamak, Ankara, İstanbul ve İzmir'de kendi adaylarımızla çıkması hususunda karar almış bulunuyoruz. Adaylarımızı inşallah 10 Şubat'ta açıklayacağız." - ANKARA