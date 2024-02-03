Erbakan: AK Parti ile ittifak yapmayacağız, kendi adaylarımızla çıkacağız

Erbakan: "AK Parti ile 31 Mart Yerel Seçimi'nde ittifak yapmamak, Ankara, İstanbul ve İzmir'de kendi adaylarımızla çıkması hususunda karar almış bulunuyoruz. Adaylarımızı inşallah 10 Şubat'ta açıklayacağız." - ANKARA