Gaziler Günü'nde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Önünde Yapılan Eylem Kınandı

ER Şehit ve Gaziler Platformu, "Gaziler Günü'müzde, maksadı siyasi olan ve kanun çalışmalarını hedef alan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde yapılan eylem, bizleri asla temsil etmemekte, irademizi yansıtmamaktadır" açıklamasını yaptı.

Ankara'da Er Şehit ve Gaziler Platformu üyesi bazı gaziler, 19 Ekim Gaziler Günü'nde 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki haklarının düzenlenmesi talebi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı. Er Şehit ve Gaziler Platformu'ndan, konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Biz, Er Şehit ve Gaziler Platformu olarak; yaklaşık 3 yıldır süren kanun düzenleme taleplerimizin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı nezdinde karşılık bulduğunu, çalışmaların halihazırda devam ettiğini kamuoyuna duyururuz. Sürecin her aşaması şeffaf şekilde yürütülmekte olup, Meclis Milli Savunma Komisyonu da 'Şehit ve Gazilerimizin her meselesi bizim için siyaset üstüdür; onlar için ne yapsak azdır' anlayışıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Komisyon, ilgili diğer komisyonlarla eşgüdüm içinde hareket ederek, taleplerimizin kanunlaşması için sorumluluk almaktadır. Bizler de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız ve ilgili bürokratlarla, Komisyon Başkanı, milletvekilleri ve yasama uzmanlarımızla haftalık en az iki toplantı şeklinde daimi istişare halinde olup, kanunlaşma süreçlerini kamu düzenine uygun destek ve takip sağlıyoruz. Camia üyelerimizi, kamu bilgi güvenliğini tehlikeye atmayacak çerçevede bilgilendirmeye devam etmekteyiz" denildi.

'ŞEHİTLİK VE GAZİLİK MAKAMINI SUİSTİMAL ETMİŞLERDİR'

Açıklamada şehit yakını ya da gazi sıfatını taşıdığı halde, siyasi bağlılıklarını öne çıkaran kişilerin, süreçleri makamlara saygısızlıkla baltaladıkları belirtilerek, "Bazen devlet kurumlarına, bazen de kamu görevlilerine hakaret ederek partilerinin amaçları doğrultusunda milletimizin yumuşak karnı olan şehitlik ve gazilik makamını kullanmaya çalışmış, suistimal etmişlerdir. Biz, bu kişileri düzeltme ve topluma kazandırma gayretiyle hareket ettik; ne yazık ki bunda sonuç alamadık. Devletin farklı kademeleri de benzer rehabilitasyon çabalarını sürdürmüştür; ancak bu da sonuç vermemiş, devlet ricalimizi zor durumda bırakmıştır. Kamuoyuna özellikle duyuruyoruz. Bir avuç siyasi saiklerle hareket eden şehit yakını ve gazi, büyük camiamızı temsil edemez ve temsil ettiği düşünülmemelidir. Gaziler Günü'müzde, maksadı siyasi olan ve kanun çalışmalarını hedef alan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde yapılan eylem, bu düşünce ve hedefin eseridir, bizleri asla temsil etmemekte, irademizi yansıtmamaktadır. Kimse, uğruna şehit ve gazi olduğumuz devletimizi aciz, zayıf veya muhatapsız gösteremez, hakikatleri çarpıtıp şahsi ve siyasi amaçları doğrultusunda kullanamaz. Şehitlik ve gazilik; milletimizin ortak değeri, hiçbir partinin arka bahçesi değildir" ifadelerine yer verildi.

'TEK TALEBİMİZ; TOPLUM ÖNÜNDE SAYGIDIR'

Platformun, devlete yürekten bağlı olarak çalışmalarını sürdürdüğü kaydedilen açıklamanın devamında şöyle denildi: "Meclis komisyonlarımızdaki müzakere sürecine inanıyor ve sürecin hukuka, kamu düzenine ve onaylanmış usullere göre tamamlanmasını bekliyoruz. Tek talebimiz; kanun önünde eşitlik, devlet nezdinde adalet, toplum önünde saygıdır. Terörle mücadelede iliklerine kadar bedel ödemiş kişiler olarak sahadaki fedakarlığın masada da karşılık bulmasını istiyor, terörün masada da bitirilmesini, terörsüz Türkiye hedefimizin vücut bulmasını temenni ediyoruz. Devletimizin, şehit ve gazilerini incitmeyeceğine; onları koruyucu, kollayıcı ve adil bir yaklaşımla himaye etmeye devam edeceğine güvenimiz tamdır. Vatan uğruna canını verenlerin hatırası ve onuru, hiçbir siyasi ideoloji veya şahsi çıkar için istismar edilemez. Bu tür istismarları kınıyor, kabul etmiyor ve devletimizin bu konuda caydırıcı tedbirler almasını talep ediyoruz. Kamuoyundan ricamız; bilgi kirliliğine, ajitasyona ve şahsi menfaat uğruna yürütülen çarpıtmalara itibar etmemenizdir. Hak ve onur mücadelemiz, yasal zeminde, devletimizin güvencesiyle ve kamu vicdanının desteğiyle kararlılıkla devam edecektir."