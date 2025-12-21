Haberler

ABD Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı Epstein belgelerine 'Trump sansürü' iddiası
ABD basını, Adalet Bakanlığı'nın Jeffrey Epstein ile ilgili belgelerinden bazılarını erişimden kaldırdığını iddia etti. Bu belgeler arasında Trump'ın fotoğrafları ve imzalı çek de yer alıyor.

ABD basını, Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı Jeffrey Epstein ile ilgili belgeler arasında "Trump'ın fotoğrafının bir masada görüldüğü görsel ile Trump tarafından imzalanmış 22 bin 500 dolarlık bir çek fotoğrafının" da bulunduğu yaklaşık 16 fotoğrafın erişimden kaldırıldığını iddia etti.

ABD Adalet Bakanlığı'nın kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in soruşturma dosyasında yer alan belgeleri yayınlamasının yankıları sürerken, ABD basınından dikkat çeken bir iddia geldi. The New York Times, NPR ve Associated Press'e göre, ABD Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı Epstein belgelerinin bir bölümünün daha sonra erişimden kaldırıldığı bildirildi. Haberlerde, "Epstein Kütüphanesi" adlı internet sitesinde bulunan yaklaşık 16 fotoğrafa erişim sağlanamadığı aktarılırken, bunlar arasında Trump'ın fotoğrafının bir masada görüldüğü görsel ile müstehcenlik içeren çeşitli sanat eserlerinin bulunduğu belirtildi. Erişimden kaldırılmış belgeler arasında Trump tarafından imzalanmış 22 bin 500 dolarlık büyük boy bir çek fotoğrafının da yer aldığı ifade edildi. Söz konusu gelişme sansür tartışmalarını beraberinde getirirken, ABD Adalet Bakanlığı'ndan konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

"Kişisel gizliliğin önlenmesi için tüm çabalar gösterilmiştir"

Belgelerin yayınlandığı "Epstein Kütüphanesi" adlı internet sitesinde yer alan açıklamada, kişisel gizliliğin önemine vurgu yapılarak, "Kongre'nin belirlediği son tarih göz önüne alınarak, mağdurlar ve diğer özel şahıslarla ilgili kişisel bilgileri incelemek, düzenlemek ve hassas materyallerin ifşa edilmesini önlemek için tüm makul çabalar gösterilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Yayınlanan belgelerin hacmi nedeniyle internet sitesinde kişisel olarak tanımlanabilecek bilgi ve belgelerin yer alabileceği hatırlatılan açıklamada, "Yayınlanmaması gereken herhangi bir bilginin tespit edilmesi durumunda, sorunu en kısa sürede düzeltmemiz için derhal bizimle iletişime geçin" ibaresi yer aldı.

Epstein belgeleri yayınlanmıştı

ABD Başkanı Donald Trump'ın kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü olarak bulunan milyarder Jeffrey Epstein'le ilgili belgelerin kamuoyunun erişimine açılmasını öngören yasa tasarısını geçen ay imzalamasının ardından, ABD Adalet Bakanlığı Epstein'in soruşturma dosyasında yer alan binlerce sayfalık belgeyi internet sitesinde yayınlamıştı.

Belgeler arasında ünlü isimlerin fotoğrafları yer almıştı

Yayınlanan belgelerde 2009 yılında hayatını kaybeden pop müzik yıldızı Michael Jackson, dünyaca ünlü Rock grubu Rolling Stones'un vokali Mick Jagger, ABD'nin 42. Başkanı Bill Clinton, Oscar ödüllü ABD'li oyuncu ve yönetmen Kevin Spacey ve ABD'li oyuncu ve komedyen Chris Tucker dahil birçok ünlü ismin yer alması, Epstein'in siyaset ve sanat dünyası ile şüpheli ilişkilerini bir kez daha gündeme taşımıştı. - WASHINGTON

