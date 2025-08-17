Engin Vural'dan Odunpazarı Belediyesine Asfalt Eleştirisi
AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Engin Vural, belediyenin asfalt çalışması yapmadığını belirterek, vatandaşları heyecanlandıran 'Asfalt zamanı' afişinin ardından hiçbir uygulama gerçekleşmediğini ifade etti.
AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Engin Vural, asfalt çalışması yapmadığı gerekçesiyle Odunpazarı Belediyesine eleştiride bulundu.
Vural, yaptığı yazılı açıklamada, Odunpazarı Belediyesinin yaklaşık 3 ay önce Kızılyer'e astığı "Asfalt zamanı" yazılı afişle vatandaşları heyecanlandırdığını belirtti.
Vatandaşın da bu duruma sevindiğini kaydeden Vural, "Aradan 3 ay geçti. Asfalt hala kayıp. Meğer asfaltın zamanı hiç gelmeyecekmiş." ifadesini kullandı.
Odunpazarı Belediyesine, partilerinin Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye danışması tavsiyesinde bulunan Vural, şunları kaydetti:
"O size asfaltın nasıl döküldüğünü tek tek anlatsın. Gerekirse size uygulamalı ders de verir. Çünkü ortada çok basit bir gerçek var. Yaklaşık 1,5 yıllık Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce son 2-3 ayda, 5-10 caddeyi asfaltla buluşturdu. 12 yıllık Kazım Kurt 3-5 sokağı bile yapamadı. Odunpazarı halkı artık afiş değil asfalt görmek istiyor. Çünkü milletin gözü yolun üzerinde kafası afişte değil."