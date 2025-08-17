Engin Vural'dan Odunpazarı Belediyesine Asfalt Eleştirisi

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Engin Vural, asfalt çalışması yapmadığı gerekçesiyle Odunpazarı Belediyesine eleştiride bulundu.

Vural, yaptığı yazılı açıklamada, Odunpazarı Belediyesinin yaklaşık 3 ay önce Kızılyer'e astığı "Asfalt zamanı" yazılı afişle vatandaşları heyecanlandırdığını belirtti.

Vatandaşın da bu duruma sevindiğini kaydeden Vural, "Aradan 3 ay geçti. Asfalt hala kayıp. Meğer asfaltın zamanı hiç gelmeyecekmiş." ifadesini kullandı.

Odunpazarı Belediyesine, partilerinin Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye danışması tavsiyesinde bulunan Vural, şunları kaydetti:

"O size asfaltın nasıl döküldüğünü tek tek anlatsın. Gerekirse size uygulamalı ders de verir. Çünkü ortada çok basit bir gerçek var. Yaklaşık 1,5 yıllık Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce son 2-3 ayda, 5-10 caddeyi asfaltla buluşturdu. 12 yıllık Kazım Kurt 3-5 sokağı bile yapamadı. Odunpazarı halkı artık afiş değil asfalt görmek istiyor. Çünkü milletin gözü yolun üzerinde kafası afişte değil."