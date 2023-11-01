Kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Engin Polat ile eşi Dilan Polat, İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Engin ve Dilan Polat Kara Para Aklama İddiasıyla Gözaltına Alındı

Kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Engin Polat ile eşi Dilan Polat, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Dilan Polat ile Engin Polat'ın, İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı öğrenildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yakalanan şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.