Engin ve Dilan Polat Kara Para Aklama İddiasıyla Gözaltına Alındı

Kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Engin Polat ile Dilan Polat'ın İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Engin Polat ve eşi Dilan Polat İstanbul'da gözaltına alındı

İSTANBUL - Kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Engin Polat ile Dilan Polat'ın İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı öğrenildi.

Bir süredir kamuoyunu meşgul eden ve kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Dilan Polat ile Engin Polat'ın, kısa süre önce İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı belirtildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekiplerce yakalanan şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Geçtiğimiz günlerde şüphelilere ait 15 şirkette arama ve dijital materyallere el koyma işlemleri gerçekleştirilmişti.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.