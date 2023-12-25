İSTANBUL-ENGİN DOĞRU, ESENYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞINA CHP'DEN ADAY ADAYI OLDU

İş insanı Engin Doğru, Esenyurt Belediye Başkanlığına Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) aday adayı oldu. Adaylığını düzenlediği basın toplantısıyla duyuran Doğru, 'Esenyurt'luların hepsi benim komşum, dostum, akrabam, arkadaşım ve yoldaşım. Esenyurt'luları kendi kapıma getirip orada saatlerce sıra bekletmeyeceğim, ben ayaklarına gideceğim. Mahallelerinde, evlerinde, kahvehanelerinde ve sokaklarında onların yanına gidip fikir alışverişinde bulunacağım. İlçemizi Türkiye'nin en güzel kentleri haline getireceğiz. Bunu en güzel yönetim şeklini uygulayarak yapacağız' dedi.

İş insanı Engin Doğru Esenyurt Belediye Başkanlığına CHP'den aday adayı oldu. Doğru, adaylığını düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu. Esenyurt'ta bir davet salonunda gerçekleşen toplantı yoğun katılımla gerçekleşti. Parti üyeleri, siyasetçiler, ailesi ve dostları Doğru'yu alkışlarla karşıladı.

Programdan önce şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Engin Doğru'nun özgeçmişini ve projelerini anlatan kısa bir video izletildi. Ardından söz alan Doğru, projelerini katılımcılarla paylaştı. Program sonunda katılımcılar Doğru ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

'ESENYURT'U DAHA İYİ BİR YERE TAŞIMAYI UMUT EDİYORUM'

Adaylığı hakkında konuşan Doğru, 'Esenyurt'ta daha güzel işler yapacağıma inanarak aday oldum. Önümüzdeki süreçte geçmişteki eksiklikleri tamamlamak, yapılan yanlışların izlerini silerek daha güzel işler yapmayı ve Esenyurt'u daha iyi bir yere taşımayı umut ediyorum, bunu da ekibimiz ve kadromuzla başarıp daha güzel yerlere taşıyacağımıza inanarak aday oldum' dedi.

'ESENYURT'U DAHA YAŞANABİLİR KENT HALİNE GETİRECEĞİZ'

Esenyurt'un en önemli sorunlarından bir tanesinin trafik sorunu olduğunu söyleyen Doğru, 'Esenyurt yapılırken imar durumları ve planları 500 bin nüfusa göre planlanmıştı, ancak Esenyurt şu anda 1 buçuk milyona yakın bir nüfusla yaşıyor. Bu da Esenyurt'u işin içinden çıkılmaz bir hale getirdi. Dolayısıyla Esenyurt bu sıkıntıyı hak etmiyor, bu zorluklarla yaşamak Esenyurt'lulara yakışmıyor. Esenyurt daha güzel daha iyi şartlarda yaşamayı hak ediyor. Bunun dışında Esenyurt'ta devlet hastanesi sorunu var, insanlarımız devlet hastanesine gittiğinde saatlerce sırada bekliyor ve ek hizmet binası yıllardır bekliyor, yapılmıyor. Biz eğer Esenyurt'a gelirsek hem hükümet kanadında hem de büyük şehirle istişareler yaparak çok güzel işler yapacağımıza inanıyoruz. Bu hizmetleri çok hızlı bir şekilde yapıp Esenyurt'u daha yaşanabilir kent haline getireceğiz' diye konuştu.

'DEPREME DAYANIKLI EVLER YAPMAMIZ GEREKİYOR'

Esenyurt'un birçok mahallesinde kreş olmadığını söyleyen Doğru, 'Önceliğimiz tüm mahallelerde hızlı bir şekilde kreş yapmak. İşe giden vatandaşlarımızın çocuklarını güvenle bırakabileceği kreşler oluşturmak istiyoruz. Esenyurt'ta otopark sorunu da var, ona da çözüm bulacağız. Bir diğer önceliğimiz de depreme dayanıklı evler yapmamız gerekiyor, depremden etkilenecek evleri tespit edip hızlı bir şekilde kentsel dönüşüm başlatmalıyız. Biz Esenyurt'u vatandaşlarımızla beraber yöneteceğiz. Onların fikirlerinden faydalanarak yöneteceğiz, biz hiçbir şekilde vatandaştan uzakta olmayacağız. Öncelikle yönetim kadrolarımızı oluşturup iyi bir kaptanlık yapacağız. Bu kaptanlığı yaparken de vatandaştan uzak değil fikir alışverişinde bulunacağız. Mahallelerimize gideceğiz, muhtarlarımızdan, kadınlardan, gençlerden gerekirse çocuklardan fikir alacağız. Bunları harmanlayıp oradan projeler üreteceğiz. Oranın ihtiyaçlarını ve eksiklerini tespit edip ona göre mahallelerimizdeki ihtiyaçlarımıza müdahale edeceğiz. Esenyurt'u yaşanabilir bir kent haline getireceğiz, herkesin gönlünü fethedeceğiz' dedi.

'VATANDAŞIMIZI KAPIMA GETİRİP BEKLETMEYECEĞİM'

Doğru, 'Esenyurt'luların hepsi benim komşum, dostum, akrabam, arkadaşım ve yoldaşım. Esenyurt'luları kendi kapıma getirip orada saatlerce sıra bekletmeyeceğim, ben ayaklarına gideceğim. Mahallelerinde, evlerinde, kahvehanelerinde, sokaklarında onların yanına gidip fikir alışverişinde bulunacağım. Onların eksiklerini orada tespit edeceğim, çözümleri neyse onlarla beraber yapacağım. Vatandaşımızı kapıma getirip bekletmeyeceğim. Esenyurt'ta çok güzel işler yapacağız. İlçemizi Türkiye'nin en güzel kentleri haline getireceğiz. Bunu en güzel yönetim şeklini uygulayarak yapacağız' diye konuştu.