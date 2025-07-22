Engelsiz İş Gücü Programı Hayata Geçti

Engelsiz İş Gücü Programı Hayata Geçti
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Engelsiz İş Gücü Uyum Programı'nı duyurarak engelli bireylerin istihdamda daha güçlü bir şekilde yer alacaklarını açıkladı. Program, katılımcılara çeşitli eğitimler ve maddi destek sunacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Engelsiz İş Gücü Programı'nın hayata geçirildiğini duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından Engelsiz İş Gücü Uyum Programı'na ilişkin bir açıklama yaptı. Işıkhan paylaşımında, "Engelli vatandaşlarımızın istihdamda daha güçlü bir şekilde yer almalarını sağlayacağız. İŞKUR aracılığıyla başlattığımız Engelsiz İş Gücü Uyum Programı sayesinde katılımcılara 14 günlük katılım için, 15 bin 162 lira cep harçlığı, SGK prim desteği, iş arama becerileri, iletişim ve finansal okuryazarlık eğitimleri, ağaçlandırmadan sosyal hizmete, kültürden çevreye uzanan geniş bir yelpazede tecrübe kazanma imkanı sunuyoruz. Programdan engelli bireyler ya da başvuru şartlarını sağlayan anne-babadan biri yararlanabilecek. Hedefimiz; 81 ilde 10 bin engelli vatandaşımızın toplumsal ve ekonomik hayata katılımlarını desteklemek" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, detaylı bilgi ve başvurunun engelsiz.iskur.gov.tr adresinden yapılabileceğini bildirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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