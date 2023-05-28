Engelli ve hastalar oy kullanma merkezlerine ulaştırıldı

Kocaeli, Bolu ve Karabük'te engeli veya hastalığı bulunan seçmenler, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy kullanma merkezlerine ulaştırıldı. Engelsiz Taksi ve ambulanslarla seçmenler sandıklara taşındı.

Kocaeli, Bolu ve Karabük'te engeli veya hastalığı bulunan seçmenler, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy kullanma merkezlerine ulaştırıldı.

Türkiye'de oy verme işleminin başladığı saatten itibaren vatandaşlar, demokratik haklarını kullanmak için sandık başına gitti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, engellilerin sandıklara gidebilmesi için çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Engelsiz Taksi ile engelli ve hasta seçmenler sandıklara ulaştırıldı.

Yürüme güçlüğü çeken 69 yaşındaki Kıymet Altın, belediye personelinin yardımıyla evinden alınarak oy kullanacağı Leyla Atakan İlkokulu'na götürüldü.

Oyunu kullanan Altın, AA muhabirine, verilen hizmetten memnun kaldıklarını söyledi.

Kıymet Altın'ın eşi Aydın Altın da (77) belediyeden yardım talebinde bulunduklarını belirterek, "Seçimler herkese hayırlı olsun. Daha önce güçlük çekmiştik sandığa gelmekte. Devletimizden Allah razı olsun. Evimizden alıp tekrar evimize bırakıyorlar." diye konuştu.

Bolu'da ise 93 yaşındaki engelli kadın ambulansla oy vermeye götürüldü.

Çıkınlar Mahallesi Reşat Nuri Gültekin Sokak 500 Evler Sitesi'nde ikamet eden ve yaklaşık 10 yıl önce felç geçiren Sehure Yaman'ın yakınları, İl Sağlık Müdürlüğünü arayarak yardım istedi. Yaman, sağlık ekiplerince ambulansla getirildiği 60. Yıl İlkokulu'nda 1100 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

İl Sağlık Müdürlüğü, gün boyunca 83 personel, 53 hizmet aracı, 17 ambulans ile il genelinde oy kullanmak isteyenlere yardımcı olacak.

Karabük'te de İl Sağlık Müdürlüğü tarafından il genelinde evde sağlık hizmeti alan, hasta, engelli veya hastanede tedavi gören vatandaşların 14 ekip tarafından sandıklara taşınarak oy vermeleri sağlandı.