Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün engelli memur sayısı 68 bin 396'ya ulaştı" dedi.

Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Toplantısı Ankara Hakimler Evi'nde düzenlendi. Toplantıya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bazı kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinden temsilciler katıldı. Toplantı öncesi Bakan Göktaş, Slovakya'da düzenlenen Paralimpik Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 1. olan Oya Aydın'la buluştu ve kendisini tebrik etti. Aydın, Bakan Göktaş'a kendisinin yapmış olduğu cam duvar tablosunu hediye etti. Toplantıda konuşan Göktaş, engelli vatandaşların haklarının korunması ve geliştirilmesi için gerçekleştirilen bu toplantıları her zaman çok değerli ve kıymetli bulduklarını belirtti.

Değerlendirmeler neticesinde atılması gereken adımları, yapılması gereken çalışmaları hızlı bir şekilde hayata geçirdiklerini vurgulayan Göktaş, "Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak adına esas aldığımız temel ilkelerden biri erişilebilirliktir. Erişilebilirlik; engelli bireylerin haklarının korunmasında ve toplumsal hayata bağımsız bir şekilde katılmalarında kilit bir öneme sahiptir. Tabii ki, erişilebilirlik sadece fiziki yapılarla sınırlı değildir. Bugün pek çok ürün ve hizmete erişim dijital yollarla sağlanabiliyor" diye konuştu.

Konuşmasında toplantının bir diğer önemli gündem maddesinin de engelli bireylerin istihdamı konusu olduğunu kaydeden Göktaş, engelli bireylerin istihdamını artırmanın her zaman öncelikli hedeflerinden biri olduğunu dile getirdi.

"Bugün engelli memur sayısı 68 bin 396'ya ulaştı"

Engelli bireylerin istihdamında ana yöntemin, kota yöntemi olduğunu belirten Göktaş, "Engelli bireylerin memur olarak yerleştirilmeleri ise 2012 yılından beri EKPSS, yani Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ile yürütülüyor. En son 19 Şubat'ta 2 bin 114 kişiyi kamu kurumlarına yerleştirdik. Diğer yandan, atama işlemleri devam ediyor. Bu kapsamda 2002'den bugüne kadar istihdam edilen engelli sayısını tam 12 kat artırdık. Yürüttüğümüz çalışmalarla bugün engelli memur sayısı 68 bin 396'ya ulaştı" dedi.

Engelli bireylerin çalışma hayatına ilişkin iyileştirilmesi gereken bazı hususların olduğunu aktaran Göktaş, bu hususlardan birinin engelli bireylerin çalışma hayatında etkin bir şekilde yer alabilmeleri için toplumda engellilik konusunda farkındalığın artırılması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanının ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda engellilere yönelik sosyal politikaları "yardım eksenli değil, hak temelli" anlayışıyla hayata geçirdiklerini ifade Göktaş bu kapsamda son 22 yılda engelli vatandaşların haklarının ve hayat standartlarının iyileştirilmesi için önemli adımlar attıklarının altını çizdi. Toplantının devamı basına kapalı şekilde gerçekleştirildi. - ANKARA