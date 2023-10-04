Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı Başlıyor

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın başkanlık edeceği Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı, 'Uzun Süreli Bakım Güvence Sistemi' gündemiyle düzenlenecek.

Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu, yarın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş başkanlığında toplanacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantı gündeminde Uzun Süreli Bakım Güvence Sistemi yer alacak.

Bu sene ikinci toplantısını yarın gerçekleştirecek kurulda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerince sunumlar yapılacak. Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri de katılacak.

Kurul toplantısının ardından gerçekleştirilecek "Uzun Süreli Bakım Güvence Sistemi Çalıştayı"nda ise kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerden temsilciler, yuvarlak masa çalışmasıyla sistemle ilgili konuları ele alacak.