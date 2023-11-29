Engelli Genç İçin Toulouse'ta Destek Eylemi

Fransa'da Filistin'e destek paylaşımları nedeniyle "terör propagandası" suçlamasıyla ifadeye çağrılan engelli genç için Toulouse'taki polis merkezi önünde destek eylemi yapıldı.

Fransa'nın Toulouse şehrinde 20'den fazla sivil toplum kuruluşu ve sendika, Gaetan Gracia isimli engelli gencin Filistin'e destek paylaşımları nedeniyle "terör propagandası" yaptığı gerekçesiyle ifadeye çağrılmasını protesto etmek için polis merkezi önünde bir araya geldi.

Gracia ifade verirken katılımcılar polis merkezi önünde Filistin bayrakları ile eylem yaparak "Yaşasın Filistin" sloganı attı.

İşçi sendikası CGT üyesi Gracia, geçen hafta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ifadeye çağrıldığını duyurmuş ve Filistin meselesini destekleyen herkesi, polis merkezine gittiği gün kendisine destek vermeye çağırmıştı.

Gracia'ya destek eylemine katılan sivil toplum kuruluşlarından Revolution Permanente'in X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bu terör propagandası soruşturması, Filistin lehine alınan her türlü pozisyonun doğrudan ya da dolaylı şekilde teröre destek olacağı yönündeki bir yalanın sonucudur." ifadesi kullanıldı.