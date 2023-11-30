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Engelli bireylerin toplumda daha fazla yer alması için eğitim politikalarına ağırlık verilmeli

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MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, engelli bireylerin toplumda daha fazla yer alması için eğitim politikalarına ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi. Yılık, engellilerin sorunlarına odaklanmak ve onları daha iyi anlayabilmek için 3 Aralık gününün 'Uluslararası Engelliler Günü' olarak ilan edildiğini hatırlattı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, engelli bireylerin toplumda daha fazla yer alması için eğitim politikalarına ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi.

Pelin Yılık, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında engellilerin sorunlarına odaklanmak ve onları daha iyi anlayabilmek için 3 Aralık gününün "Uluslararası Engelliler Günü" olarak ilan edildiğini hatırlattı.

Bugünün amacının sadece engellileri hatırlamak olmadığını, engellilerin eğitim ve sağlık alanında, çalışma hayatında yaşadıkları sorunlara dikkati çekme amacı da taşıdığını ifade eden Yılık, "Onları toplum içinde ayrıştırmak değil toplumla bütünleşmelerini sağlayacak yolları aramak, onlar için bir anlamda fırsat eşitliği sağlamaktır. Engelli bireylerimizin toplumdan soyutlanmaya tabi tutulmadığı bir dünya oluşturmak mümkündür." dedi.

Yılık, bireyin fiziksel özelliğinin, içinde yaşadığı toplumun bir parçası haline gelmesine engel olmadığını belirterek, "Engellilik sadece bir sağlık sorunu değildir. Engelli insanların bir çok hizmete erişiminde engellerle karşı karşıya olduğu bilinmektedir. Engelli bireylerin de engelli olmayan insanlarla aynı ihtiyaçlara sahip olabileceği göz ardı edilmekte veya engelliler yok sayılmaktadır. Bu insanların da duygularının, isteklerinin, hayallerinin olduğu, engelli olmayan bireyler kadar onların da eşit haklara sahip oldukları unutulmamalıdır." diye konuştu.

Engelli bireylerin yaşamdan beklentilerini, hayallerini, korkularını, hoşlandıkları faaliyetleri yerine getirme noktasında en büyük sorumluluğun siyasetçilere düştüğünü vurgulayan Yılık, "Engelli bireylerin yaşadıkları iş edinme, evlilik, meslek edinme ve eğitim fırsatlarını yakalayabilmeleri, onların sosyal statü kazanımında ve sosyal tanımlamalar çerçevesinde toplumla bütünleşmesinde belirleyicidir. Engelli olmanın sosyal ve kültürel anlamını tanımlamak, onu etkileyen faktörleri analiz etmek toplumu ve onu oluşturan bireyleri daha net anlamak ve sorunlarına çözüm önerileri getirmek açısından önemlidir." ifadelerini kullandı.

Yılık, engelli bireylerin sosyal ortamda toplumdan dışlanma, ayrımcılık ve ön yargılarla karşılaştıklarını anlatarak, toplumsal farkındalık seviyesinin artırılması ve engellilerin toplumda daha fazla yer alması için eğitim politikalarının önemine işaret etti.

Kaynak: AA / Politika

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