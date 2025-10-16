Engelli Bireylerin Sorunları Araştırma Komisyonu Çalışmalarını Hızlandırıyor

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "81 il valiliğine yazılar göndererek, engelli bireylerin yaşamına dair kapsamlı saha analizleri istedik." dedi.

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığında toplandı.

Komisyon çalışmaları hakkında bilgi veren Kasapoğlu, milletvekillerine mektup göndererek seçim bölgelerindeki engelli vatandaşların sorunlarına ilişkin gözlem ve önerilerini istediklerini aktardı.

Sadece Meclis çalışması değil, aynı zamanda saha çalışması yaptıklarına dikkati çeken Kasapoğlu, "81 il valiliğine yazılar göndererek, engelli bireylerin yaşamına dair kapsamlı saha analizleri istedik." dedi.

Kasapoğlu, aynı şekilde üniversiteler, eğitim kurumları, spor federasyonları, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri aracılığıyla veri toplama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Konuyla ilgili sivil toplum kuruluşları, uzman, akademisyen, yerel aktörlerle, hem yüz yüze hem de çevrim içi toplantılarla görüşmeler yaptıklarını ifade eden Kasapoğlu, şimdiye kadar 90'a yakın sivil toplum kuruluşu ve yaklaşık 250 paydaşla doğrudan temas kurduklarını, bundan sonraki süreçte de bölgesel toplantılar yapacaklarını anlattı.

"Bir bireyin engelliliğini kesinlikle o bireyin yetersizliği belirlemiyor"

Komisyonda, Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ersin Ufuk Timuçin sunum yaptı.

Engellilik kavramıyla ilgili yapılan tanımlar hakkında bilgiler paylaşan Timuçin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir bireyin engelliliğini kesinlikle o bireyin yetersizliği belirlemiyor. Sadece buna bağlı değil. Bulunduğu çevre ve toplumsal koşullar belirliyor. Çünkü engellilik bireyin toplumsal yaşama katılımının zedelenme, yetersizlikle çevresel sosyal engellerin etkileşimi sonucunda kısıtlanması anlamına geliyor. Dolayısıyla bir bireyin engelli olup olmadığına, içinde yaşadığı çevresel koşullar ve toplumsal faktörler karar veriyor. Örneklersek, işitme cihazı ve bu cihazla birlikte işaret dili desteği sunduğumuz zaman o kişi engelli bir birey olmayıp kendini ifade edebilecekken, bu destekleri sunamadığımız zaman işitme yetersizliğinden etkilenen bir kişinin veya öğrencinin derse katılımı mümkün olmayabiliyor."

Komisyon Başkanı Kasapoğlu, daha sonra yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetleri döneminde engelli vatandaşlarla ilgili çok büyük kazanımlar elde edildiğini vurguladı.

Özellikle istihdam teşviklerinden özel eğitim fırsatlarına kadar birçok alanda aşama kaydedildiğine dikkati çeken Kasapoğlu, "Durmayacağız elbette. Çünkü hayatın dinamizmi bunu gerektiriyor. Komisyon olarak da her zaman ifade ediyoruz: objektif yaklaşacağız. Gerektiğinde eleştireceğiz, gerektiğinde takdir edeceğiz. Amacımız hep birlikte adaleti engelli bireyler için daha güçlü ortaya koymak. Fırsat eşitliğini daha güçlü bir şekilde sunmak. Bu komisyon sadece 22 üyeden oluşmuyor. Bu komisyon 86 milyonun komisyonu. Çünkü bu vicdan ve ortak akıl meselesi. İnşallah bunu birlikte tesis edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Komisyonda milli ampute futbolcu Barış Telli de deneyimlerini paylaştı.