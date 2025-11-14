Engelli Bireylerin Bağımsız Yaşamı İçin Çalışmalar Sürecek

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Engellilikte asıl olan bireyin bağımsız yaşamı, hayata entegrasyonu, hayatın içerisinde olması ve eğitimiyle, istihdamıyla, sağlığıyla, sporuyla, kültürüyle ve sanatıyla hayatın tüm alanlarında var olması." dedi.

Kasapoğlu ile komisyon üyeleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'i makamında ziyaret ederek depremin ardından hayata geçirilen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Bölge İstişare Toplantısı"na katılan Kasapoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 11 ili temsilen sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere valilikler, belediyeler ve meslek odaları ile sürece dahil sözü olan herkesin bir arada bulunduğunu belirtti.

Deprem ve sonrasında bölgede birçok insanın engelli kaldığını anımsatan Kasapoğlu, afetin etkilediği 11 ildeki engelliliğe dair konuların masaya yatırılıp sıkıntılı kısımlarının çözümüne yönelik önerilerin konuşulacağını dile getirdi.

Kahramanmaraş ve deprem bölgesinin özel bir durumunun bulunduğunu ifade eden Kasapoğlu, "Engellilikte asıl olan bireyin bağımsız yaşamı, hayata entegrasyonu, hayatın içerisinde olması ve eğitimiyle, istihdamıyla, sağlığıyla, sporuyla, kültürüyle ve sanatıyla hayatın tüm alanlarında var olması. Temel hedef bu ve bu bir hak. Bu, bir hak odaklı yaklaşım bizler için, hükümetimiz için." dedi.

Engelli girişimcilerin işlerine ve hayatın tüm alanlarına erişebilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Afet durumunda engellilerin hayatı nasıl etkileniyor? Bu anlamda ne tür tedbirler almamız lazım? Ne tür yeni yaklaşımlar geliştirmemiz lazım? Bunları değerlendireceğiz." diye konuştu.

Kasapoğlu, engelliliğin sadece bir komisyonun, bir birimin, bir bakanlığın ya da bir kurumun konusu olmadığına işaret ederek, "Bu konu 86 milyonun topyekün sorumluluğu. Evde, mahallede, sokakta, iş yerinde, okulda, okuldaki öğretmeniyle, öğrencisiyle, öğrencinin velisiyle herkesin konusu. Bütüncül yaklaşım gerektiren, bütüncül hassasiyet gerektiren ve bütüncül anlamda işbirliği gerektiren bir konu. O yüzden komisyonumuzun umutlarından biri bu bilinci sürdürülebilir kılmak, daha diri noktaya taşımak." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda büyük açılımlar gerçekleştirdiklerini, aynı ivme ve yeni ihtiyaçlar doğrultusunda sürecin devam etmesi gerektiğini anlatan Kasapoğlu, süreçle ilgili parlamento çatısı altında portal çalışmasının bulunduğunu dile getirdi.

Portalın 86 milyonun erişimine açık olduğunu belirten Kasapoğlu, engellilerin sorunları, çözüm önerilerine yönelik herkesin görüşlerinin alınıp değerlendirileceğini sözlerine ekledi.