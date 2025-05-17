Engelli Bireyler İçin Meclis Araştırma Komisyonu Kuruldu

Engelli Bireylerin Toplum Hayata Katılımlarının Güçlendirilmesi, Karşılaştıkları Sorunların Tespit Edilmesi ve Bu Sorunlara Kalıcı Çözümler Üretilmesi Amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu kurulmasına dair Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kararı Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM Kararı ile Engelli Bireylerin Toplum Hayata Katılımlarının Güçlendirilmesi, Karşılaştıkları Sorunların Tespit Edilmesi ve Bu Sorunlara Kalıcı Çözümler Üretilmesi Amacıyla Anayasa'nın 98'inci ve İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca meclis araştırma komisyonu kurulacak. Komisyon 22 üyeden oluşacak ve komisyon çalışma süresi Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip seçiminden itibaren 3 olacak. Komisyon gerektiği takdirde Ankara dışında da çalışabilecek. - ANKARA