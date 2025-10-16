Engelli Bireyler İçin Güçlü Politikalar Geliştiriliyor

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mardin'de düzenlenen bölgesel istişare toplantısında "Amacımız; eğitimden istihdama, sağlıktan erişilebilirliğe kadar her alanda engelli bireylerimizin yaşam kalitesini artıracak güçlü politikaları ortak akılla şekillendirmek" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, bölgesel istişare toplantılarına Mardin'den başladı. Valiliğin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Komisyon Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetim temsilcileri, akademisyenler, uzmanlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Komisyonun 3 Temmuz itibarıyla çalışmalarına başladığını hatırlatan Kasapoğlu, Mardin buluşmasının sadece bir toplantı değil, sahadan gelen sesin Meclis'e taşındığı önemli bir adım olduğunu söyledi. Kasapoğlu, "Komisyonumuz sahadaki sesi doğrudan dinleyecek, notlarımızı alacak ve önerileri raporlaştırarak Meclis raporumuza taşıyacağız. Amacımız; eğitimden istihdama, sağlıktan erişilebilirliğe kadar her alanda engelli bireylerimizin yaşam kalitesini artıracak güçlü politikaları ortak akılla şekillendirmek" dedi.

Bugüne kadar 90'dan fazla sivil toplum örgütü ve 250'ye yakın paydaşla istişarelerde bulunduklarını belirten Kasapoğlu, "Artık sahadayız, yerinde gözlemleyeceğiz. Her öneri bizim için ayrı bir başlık" ifadelerini kullandı.

"Mardin'den Türkiye'ye yayılan ortak akıl çağrısı"

Kasapoğlu, Mardin toplantısının sembolik önemine dikkat çekerek, "Mardin, bir arada yaşamanın en güzel örneklerinden biridir. Bu nedenle ilk bölgesel toplantımızı burada yapmak istedik. Mardin'den yükselecek her öneri, tüm Türkiye'ye ışık tutacak" dedi.

Toplantılarda belirlenen sorunların "acil, kısa, orta ve uzun vadeli" eylem planlarına ayrılacağını ifade eden Kasapoğlu, "Bizim için rapor sadece bir belge değil, uygulanabilir bir yol haritası olacak. Hedefimiz; ayrımcılığa sıfır tolerans, erişilebilirliğe tam kararlılıktır" diye konuştu.

"Dinleyeceğiz, yazacağız, takip edeceğiz"

Komisyonun çalışma anlayışını üç kelimeyle özetleyen Kasapoğlu, "Dinleyeceğiz, yazacağız, takip edeceğiz. Sivil toplumun ve vatandaşlarımızın katkılarını dikkatle dinleyeceğiz, alınan notları raporlaştıracağız ve ilgili kurumlarla süreci yakından takip edeceğiz. Bu yalnız Gazi Meclis'imizin değil, milletin ortak çalışmasıdır" dedi.

"Bu ülkenin imkanları hepimizin"

Kasapoğlu, konuşmasının sonunda, "Bu ülkenin imkanları hepimizin. Engelleri sistemden, mekandan ve alışkanlıklarımızdan birlikte kaldıracağız" dedi.

Kasapoğlu, katılımcılara teşekkür ederek toplantı çıktılarının komisyon raporuna dahil edileceğini belirtti.

Toplantı, engelli bireylerin ve ailelerinin yaşadığı sorunların paylaşılması, iyi uygulama örneklerinin aktarılması ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesiyle devam etti. - MARDİN