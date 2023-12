Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Milli Savunma bakanlıklarının 2024 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, "Kıbrıs konusunda yapılacak en ufak bir hata Türkiye'ye çok pahalıya mal olacaktır. Kıbrıs'a sahip olan Doğu Akdeniz'e ve Orta Doğu'ya sahip olur." dedi.

İYİ Parti milletvekilleri, TBMM Genel Kurulunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığının 2024 yılı bütçeleri üzerinde söz aldı.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, "iktidarın bütçeyi konuşmak yerine hamaset yapmayı tercih ettiğini, bütçe için söyleyecek çok fazla sözlerinin olmadığını" iddia etti.

Aynı hamaset politikalarının Filistin meselesinde de görüldüğünü öne süren Toktaş, "Gazze konusunu gazoz dökerek çözemezsiniz. Bir yanda gazoz dökeceksiniz, protesto edeceksiniz, diğer yandan İsrail'in elini rahatlatan, askeri alanda dahi elini rahatlatan ve Türkiye'den giden gemilere 'tam yol ileri' diyeceksiniz. Burada hamaset yapıyorsunuz; ezikliğinizi ve beceriksizliğinizi bu yolla örtmeye çalışıyorsunuz." diye konuştu.

Enerjinin sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın ana gündem konusu olduğunu vurgulayan Toktaş, artan enerji fiyatlarının İngiltere ve Almanya gibi ülkeleri de vurduğunu söyledi.

Enerji alanında yaşanan en küçük dalgalanmaların genel ekonomiye "tsunami etkisi" yaptığına dikkati çeken Toktaş, "Ülkemizde elektrik üretimi alanında hala dışa bağımlı ve fosil yakıt temelli bir portföy var. Üretim büyük oranda özel sektör eliyle yürütülmektedir. Kamunun elektrik üretiminde düşük bir paya sahip olması, ulusal çıkar açısından doğru değil." dedi.

Türkiye'nin güneş enerjisinden daha fazla yararlanması gerektiğini dile getiren Toktaş, "Almanya, güneşten Türkiye'nin 8 katı enerji elde etmektedir. Bir güneş panelini Almanya'da kurarsanız bir birim enerji üretiyor, aynı güneş panelini Türkiye'de kurduğunuzda iki birim enerji üretme imkanı var. Türkiye, güneşten elektrik üretmek için Almanya'dan iki kat daha verimli ve karlı bir ülke. Ayrıca Almanya'nın yüz ölçümü Türkiye'nin yarısı kadar." ifadelerini kullandı.

"Siyonistler, KKTC'de toprak alıyor"

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Türkiye'de her seçim öncesinde doğal gaz ve petrol bulunduğuna yönelik haberlerin çıktığını, hükümetin bu alışkanlığından vazgeçmesi gerektiğini savundu.

Türkiye'nin doğal gaz konusunda Doğu Akdeniz'de zafiyete uğrayan bazı egemenlik haklarının söz konusu olduğunu iddia eden Türkkan, "Doğu Akdeniz'deki doğal gaz rezervi Türkiye'nin 572 yıllık ihtiyacını karşılıyor. Bunlar şimdilik keşfedilen rezervler, çok daha fazlası olduğu düşünülüyor. Türkiye'nin geleceğinin teminatı Doğu Akdeniz'deki doğal gaz rezervlerinde. Ancak Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, İsrail, darbeci Sisi, 15 Temmuz'un finansörü Birleşik Arap Emirliği bile masada var ama nedense Doğu Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip olan Türkiye masada yok. Türkiye, bu denklemde yer almıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Siyonizmin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını tehdit ettiğini dile getiren Türkkan, şöyle konuştu:

"Kuzey Kıbrıs parsel parsel satılıyor. Oradaki emlakçılarla konuştuğunuzda bunu çok rahat anlatırlar. Siyonistler Kuzey Kıbrıs'ta binlerce dönüm Türk toprağını satın alarak sessiz bir işgal yapıyorlar. Adadaki uzantıları sayesinde sitelerden oluşan yüzlerce konutu, devasa arazileri satın aldılar. Birileri, yavru vatanı büyük İsrail yapmanın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ikinci bir İsrail kurmanın peşine düşmüşler. Rumlar bile yarın müzakere masasına oturmaları gerektiğinde karşılarında muhatap olarak Türkler yerine İsraillileri bulacaklarından endişe duymaya başlamışlar.

Kıbrıs konusunda yapılacak en ufak bir hata Türkiye'ye çok pahalıya mal olacaktır. Kıbrıs'a sahip olan Doğu Akdeniz'e ve Orta Doğu'ya sahip olur. Kıbrıs'ı kaybedersek başta Doğu Akdeniz olmak üzere birçok alanda Türkiye geri adım atmak zorunda kalacaktır. En büyük kayıplarımızdan biriyse Doğu Akdeniz'deki hakkımız olan doğal gaz ve petrol rezervleri olur. O yüzden Türkiye olarak bu siyonist işgale bir an önce 'dur' demek zorundayız."

"Milli Savunma Bakanlığının bütçesi yetersiz"

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türkiye Cumhuriyeti devletinin varlığının en önemli sigortası olduğunu vurguladı.

Milli Savunma Bakanlığı bütçesinin genel bütçedeki payını yetersiz bulduklarını dile getiren Taş, "AK Parti iktidarının 20 yıllık döneminde, Milli Savunma Bakanlığının bütçesinin genel bütçeye oranı sistematik şekilde düşmekte. 2003 yılında Milli Savunma Bakanlığı bütçesinin genel bütçe içindeki oranı yüzde 6,9 iken 2023 bütçesinde yüzde 4,07'ye düşmüştür. 2024 yılında da bu rakam karşımıza yüzde 3,97 olarak çıkmaktadır." dedi.

TSK'nın en önemli görevlerinden birinin hudut güvenliğini korumak olduğuna dikkati çeken Taş, Türk ordusunun bu konuda üstüne düşeni en iyi şekilde yaptığını vurguladı.

Orduların taktik başarısının, onlara verilen siyasi ve stratejik hedeflerdeki hataların üstünü örtmeyeceğini dile getiren Taş, şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin hareket amacını siyasi irade belirlemektedir. Türkiye Cumhuriyeti bugün mülteci kampına dönmüş durumdadır. Ülkemizde her milletten, her anlayıştan, bize uygun olmayan kültürlerden pek çok sığınmacı bulunmaktadır. Bu, hem ekonomimize hem sosyal doku ve demokratik yapımıza ciddi zarar vermektedir. Bu konu, Cumhuriyet tarihimizin en önemli, en tehlikeli beka konusu haline gelmiştir. Bir an önce geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler ile diğer tüm kaçak sığınmacılar ülkelerine geri gönderilmelidir. Yasal sığınmacıların da gönderilmesi için her türlü çalışma yapılmalı, uluslararası hukuka da uygun yollar bulunmalıdır."

Öte yandan Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, İYİ Partili milletvekillerine söz vermeden önce yaptığı açıklamada, Saadet Partisi grubunun; Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in tedavisi nedeniyle bugünkü görüşmelere katılamayacağına ilişkin kendilerine bilgi verdiğini söyledi.