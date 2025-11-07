Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2026 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekilleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2026 yılı bütçesine yönelik görüş, öneri ve eleştirilerini dile getirdi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ankara Büyükşehir Belediyesinin otobüs filosunun yaklaşık yüzde 78'ini, çevre dostu ulaşım politikası kapsamında sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ile çalışan taşıtların oluşturduğunu söyledi. Bu araçların kullanımı sayesinde başkentte karbon salımının yaklaşık 150 bin ton azaldığını aktaran Ağbaba, ticari sınıfına sokulduğu için belediyedeki otobüslerin kamu hizmeti yapmasına rağmen sanayi tarifesi ödediğini belirtti.

Yapılan tüm zamların doğrudan ulaşım maliyetini artırdığına ve bunun da vatandaşa yansıdığına işaret eden Ağbaba, özellikle toplu taşımada CNG ile çalışan otobüslerin teşvik edilmesini istedi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı gibi önemli bir bakanlığa ayrılan bütçenin yetersiz olduğunu, bütçenin artırılması gerektiğini savundu.

Karabük'te sanayi ve organize sanayi bölgelerine özel yeni trafo merkezleri ve kapasite artışı isteyen Akay, enerji iletim ve dağıtım altyapısının güçlendirilmesi, iletişim ve iletim hatlarının güçlendirilmesi ve modernizasyonunun yapılmasını talep etti.

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş, kalıcı yaz saati uygulamasını eleştirerek, annelerin yükünü artıran bir uygulama olduğunu, gözle görülür bir tasarrufun da olmadığını ileri sürdü.

Nadir toprak elementlerinin elektrikli araçlardan savunma sanayisine, yeşil enerji teknolojilerinden dijital dönüşüme kadar hayatın her alanında stratejik güç anlamına geldiğini ifade eden Türkeş, Türkiye için kritik madenlerin çoğunun ham cevher olarak ihraç edildiğini söyledi.

"Madenleri değil teknolojiyi ihraç eden bir Türkiye'yi daha çok önemsiyor ve istiyoruz." diyen Türkeş, Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesi ve Yumurtalık Liman hattının bu madenlerin işlenip ihracata hazır hale getirilmesi için "mükemmel bir lojistik avantajına sahip" olduğunu ancak bu potansiyelin uzun süredir atıl durumda kaldığını aktardı.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Akpınar, "enerjide tam bağımsız Türkiye" hedefiyle hiçbir alanı ihmal etmeden, çevreci görünümlü birtakım marjinal baskılara ve eleştirilere aldırmadan yollarına devam edeceklerini bildirdi.

Akpınar, 23 yıl önce nüfusun yüzde 33'ü doğal gaz kullanırken bugün bu oranın yüzde 85'ler seviyesine çıktığı bilgisini paylaşarak, Sakarya gaz sahasında çıkarılan doğal gazın da 3 yıldan daha kısa bir sürede Filyos'a taşınarak milletin hizmetine verildiğini anlattı.

Halihazırda 4 milyon hanenin ihtiyacının buradan karşılandığını belirten Akpınar, "2026 yılında bu rakamın 8 milyon haneye, 2028 yılında ise 16 milyon haneye çıkarılması hedefleniyor." ifadesini kullandı.

"Böyle bir dağıtım sistemi olamaz"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, elektrik üretim ve dağıtım sistemleriyle ilgili "çok ciddi bir zafiyet" bulunduğunu ileri sürerek, "Böyle bir dağıtım sistemi olamaz." dedi.

Elektrik hatlarının bakımsız, altyapı ve yenileme çalışmalarının yetersiz olduğunu savunan Kavuncu, bu yetersizliğin ve bakımsızlığın orman yangınları gibi facialara yol açtığını dile getirdi.

Ülkede barınma, gıda ve işsizlik krizlerinin yaşandığını aktaran Kavuncu, "Enerji krizi artık maalesef Türkiye'de yoksullaştırma politikalarının neredeyse ana unsuru haline gelmiş durumda." sözlerini sarf etti.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, 2026 bütçesinin geleceğin değil, "geçmişin maliyetli tercihlerini finanse etme kararlılığını" sürdürdüğü yorumu yaptı.

Yerli kömür santrallerine verilen garantileri eleştiren Kaya, "Bu taahhüt, ekonomik rasyonellikten tamamen uzak. Analizler, bu garantilerin piyasa fiyatlarından yüzde 12 daha yüksek bir fiyattan verildiğini gösteriyor." diye konuştu.

Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, yeni elektrik tüketimine ilişkin düzenlemeye tepki gösterdi.

4 bin kilovat sınırının "adil olmadığını" savunan Kısacık, "En azından bu elektriği ulaşılabilir, insanların hayatını etkilemeyecek temel bir ihtiyaç gibi düşünüp çok kullanandan, elektrik faturası kendi için önemli olmayan kesimden daha fazla alacak şekilde bir düzenleme yapmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, halkın enerji altyapısı konusunda beklentileri olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu beklentilerden birisi de enerji nakil hatlarının yenilenmesiyle ilgili projelendirme ve yapım süreçlerinin gecikmesine yönelik. Elbette sorumlu enerji dağıtım şirketlerinin hayata geçirdiği projeler de var ancak yangınlarla mücadele ettiğimiz bir bölge olan İzmir'imizde özellikle yangın çıktığında tehdit altında kalacak yerleşim yerlerindeki enerji nakil hatlarının yenilenmesi, sürecin hızlandırılması, beklentilerimiz arasındadır."

Ülkenin bazı bölgelerinde bulunan ahşap ve eski direklerin değiştirilmesinin de önemli olduğunun altını çizen Osmanağaoğlu, özellikle sanayi bölgesinin yoğunlukta olduğu yerleşim yerlerindeki plansız elektrik kesintilerine sebebiyet veren eksikliklerin de giderilmesini talep etti.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, enerji verimliliğini en temiz ve en ucuz enerji kaynağı olarak gördüklerini söyledi. Bu konunun 2053 net sıfır emisyon vizyonunun esaslarından birini oluşturduğunu aktaran Erkan, "Enerji verimliliğini yalnızca tasarruf tedbiri olarak değil, sanayide rekabet gücümüzü artıran ve iklim kriziyle mücadelede elimizi güçlendiren bir unsur olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Ürün ve hizmet başına üretilen enerji miktarını üçte 1 oranında azalttıklarını kaydeden Erkan, "Dünya enerji yoğunluğunu yıllık ortalama yüzde 1 oranında iyileştirirken, Türkiye yüzde 4,5 oranında iyileştirdi. Böylece, enerji verimliliğini en hızlı artıran ülkelerden biri olduk." dedi.

Erkan, bu süreçte, enerjiyi üretirken tabiata zarar veren, insan sağlığını tehlikeye atan adımlardan uzak durduklarını da sözlerine ekledi.