Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2026 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekilleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2026 yılı bütçesine yönelik görüş, öneri ve eleştirilerini dile getirdi.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 2026 itibarıyla elektrik tüketiminde yeni düzenlemeye geçileceğini anımsatarak, düzenlemenin elektrik tüketim fiyatlarına yüzde 124'e kadar zam olarak yansıyacağını ileri sürdü. Apartman, site ve kooperatif sakinlerinin ortak kullanımındaki elektrik sayaçlarının faturalarına da aynı miktarlara varan oranlarda zam yapıldığını savunan Yavuzyılmaz, bu zam tutarının apartman aidatlarına yansıyacağını, bu zamlardan etkilenecek hane sayısının 7 milyon olduğunu ileri sürdü.

Elektrik için 2025 yılında verilen teşviklerin "astronomik seviyede" olduğunu iddia eden Yavuzyılmaz, "Önce termik santraller özelleştirildi. Ardından bu şirketlerin özelleştirme borçlarını dolardan Türk lirasına dönme imkanı tanıdınız. Sonra kalan borcu 6 takside böldünüz ve ortaya 1 milyar 830 milyon dolar kamu zararı çıkardınız, Meclis'i de buna alet ettiniz. Şimdi de bu santrallere uzun dönem dolar bazlı elektrik garantisi veriyorsunuz. Bu şirketlere bu ayrıcalığı niye sağlıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Yavuzyılmaz, sondaj gemilerine alınan helikopter hizmetleri için helikopter kiralandığını, bir yılda kira için ödenen parayla helikopterin satın alınabileceğini iddia etti.

DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu, faiz borçlarını halkın sırtına yükleyen ve enerji politikaları üzerinden de borcu kapatmaya çalışan bir bütçe hazırlandığını savundu.

Bütçenin doğayı ve emeği daha fazla kar hırsıyla ele aldığını ileri süren Kordu, enerji politikalarının yerel ihtiyaçlardan kopuk bir anlayışla ele alındığını kaydetti.

Temel gereksinim haline gelmiş enerjinin yaşamın iyileştirilmesinde kullanılırken, diğer tarafta yıkımlara meydan vermeden ele alınması gerektiğini belirten Kordu, "Herkese en az yaşam gereksinimini karşılayacak, yaşamı iyileştirecek düzeyde enerji karşılıksız olarak kamusal alandan temin edilmelidir. DEM Parti olarak biliyoruz ki, çözüm, daha fazla enerji üretmekle değil, enerjiyi adil paylaşmakla, demokratik bir işleyişle, doğaya uyumlu hakla ve halkla birlikte planlamada yatmaktadır." diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Türkiye'nin özellikle sanayide enerjiyi pahalı kullanan ülkelerden olduğunu, bu alanda Türkiye'nin Avrupa Birliği ile değil rekabet ettiği ülkelerle mukayese edilmesi gerektiğini söyledi.

Nadir toprak elementleri kaynağının önemine dikkati çeken Usta, teknolojik sorunların çözümü başta olmak üzere yapılması gereken çok iş olduğunu ve bunların hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Elektrik dağıtımı konusunda yapılan özelleştirmeleri eleştiren Usta, dağıtım bedelinin enerji bedeline oranının arttığına işaret ederek, "Dağıtım özelleştirilmesi amacının dışına çıkmıştır. Dağıtım özelleştirilmesi milletin sırtına bir kambur halinde gelmiştir." dedi.

"Türkiye'yi, madencilik hususunda kimsenin Afrikalaştırma hakkı yoktur"

Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, genel bütçenin mevcut haliyle Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını bitirmesinin mümkün olmadığını savundu.

Maden konusunun çevreciler ile madencilerin kavgası ve gölgesi altında kaldığını ifade eden Doğan, maden ocağı ruhsatı verilirken gerekli analizlerin "doğru düzgün yapılmadığını" ileri sürdü.

Türkiye'de çıkartılan madenlerin çoğunlukla ham olarak satıldığına dikkati çeken Doğan, "Bu, ülkeye yapılabilecek en büyük kötülük. Dahası bir ülkenin yapabileceği en büyük israftır. Ülkenin kendi değerlerini ham madde olarak satma kültürü Afrika kültürüdür. Türkiye'yi madencilik hususunda kimsenin Afrikalaştırma hakkı yoktur." diye konuştu.

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, son yıllarda yapılan yatırımlar sayesinde yenilenebilir enerjide kurulu gücün arttığını, yeni çeşitlerle yerli kaynakların devreye alındığını anlattı.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk elektriğin çok yakın bir zamanda üretilmesinin elektrik sektöründe arz güvenliğine yönelik önemli katkı sağlayacağına işaret eden Aksu, "Temiz enerji kaynağı da olan nükleer enerji yatırımlarına yönelik yeni girişimlerin yapılmasını da önemli ve gerekli görüyoruz." ifadesini kullandı.

Enerji ithalatının Türkiye ekonomisine büyük bir yük getirdiğini belirten Aksu, "2024 yılında doğal gaz tüketimimiz yaklaşık 55 milyar metreküp seviyesine ulaşmış. Tüketimin yüzde 96'ya yakını ithalat yoluyla karşılanmış. Son dönemlerde hem ithalat kaynaklarının çeşitlendirilmesi hem de keşiflerle yerli kaynak oranımızın artırılması suretiyle doğal gaz arz güvenliğine önemli katkı sağlanmıştır." şeklinde konuştu.

Enerji alanında yapılan atılım ve yatırımların ülke ekonomisine güç kattığını aktaran Aksu, "Bugün Türkiye uluslararası enerji piyasalarında etkin bir aktör olarak sadece enerjinin geçtiği bir ülke değil, aynı zamanda enerjinin fiyatlandığı, yönetildiği ve dağıtıldığı bölgesel bir enerji merkezi olma yolundadır. Hedefimiz Türkiye'yi hem enerji ağında güvenli hem de çevreye duyarlı bir geleceğe taşımak." görüşünü dile getirdi.

"Sadece 2025 yılındaki tutar 694 milyar lira"

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, enerji alanında tam bağımsız olunması hedefiyle milli enerji ve maden politikalarının hayata geçirildiğini anımsattı.

Bu politikaların enerji ve tabii kaynak potansiyelini ortaya çıkararak dışa bağımlılığı azaltmayı ve tamamen bitirmeyi amaçlayan bir yol haritası olduğunu belirten Ök, "Türkiye, artık enerjide sadece bir tüketici ülke değil, bölgesinde enerji üssü olma yolunda ilerlemeye yönelik de adımlar atılıyor." dedi.

Türkiye'nin enerji alanındaki atılımlarını anlatan Ök, bunların Türkiye'nin enerjide yerli kaynaklara dayalı güçlü ve bağımsız bir yapıya kavuşması yolunda atılan adımların göstergesi olduğunu bildirdi.

Vatandaşlara sağlanan elektrik ve doğal gaz desteklerine ilişkin bilgi veren Ök, "Bugün biz evlerde kullanılan elektriğin düşük kademede olanların yüzde 57'sini, yüksek kademede olanın da yüzde 36'sını, yine doğal gazda yüzde 43'ünü devletimiz eliyle sübvanse ediyoruz. Sadece 2025 yılındaki tutar 694 milyar lira." açıklamasında bulundu.