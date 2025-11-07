Haberler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2026 Bütçesi Görüşülmeye Başlandı

Güncelleme:
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2026 yılı bütçesini görüşmek üzere toplandı. Komisyon, bakanlık bünyesindeki çeşitli kurumların bütçe raporlarını da ele alacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplandı.

Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin yanı sıra Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Nükleer Düzenleme Kurumunun bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları görüşülecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

