Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Akkuyu Nükleer'in 'sözleşme feshi ) Akkuyu konusunda kabinede bilgilendirme yaptım. İki tarafın da... - Haberler

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Akkuyu Nükleer'in 'sözleşme feshi ) Akkuyu konusunda kabinede bilgilendirme yaptım. İki tarafın da...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: '(Akkuyu Nükleer'in 'sözleşme feshi ) Akkuyu konusunda kabinede bilgilendirme yaptım. İki tarafın da...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Akkuyu Nükleer'in 'sözleşme feshi ) Akkuyu konusunda kabinede bilgilendirme yaptım. İki tarafın da iddialarını değerlendiriyoruz.

 - Güncelleme:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Akkuyu Nükleer'in 'sözleşme feshi ) Akkuyu konusunda kabinede bilgilendirme yaptım. İki tarafın da iddialarını değerlendiriyoruz. Bu konuda kapsamlı bir açıklama yapacağız" - ANKARA

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