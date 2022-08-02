Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Akkuyu Nükleer'in 'sözleşme feshi ) Akkuyu konusunda kabinede bilgilendirme yaptım. İki tarafın da... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Akkuyu Nükleer'in 'sözleşme feshi ) Akkuyu konusunda kabinede bilgilendirme yaptım. İki tarafın da iddialarını değerlendiriyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Akkuyu Nükleer'in 'sözleşme feshi ) Akkuyu konusunda kabinede bilgilendirme yaptım. İki tarafın da iddialarını değerlendiriyoruz. Bu konuda kapsamlı bir açıklama yapacağız" - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Politika Fatih Dönmez Politika Haberler

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