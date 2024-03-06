Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Eskişehir'e ziyaret gerçekleştirdi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Eskişehir'e ziyarette bulundu ve ilk olarak Valilik binasını ziyaret etti. Ziyarette Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve diğer protokol üyeleri de hazır bulundu.
Bir dizi ziyaret ve program için Eskişehir'e gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ilk olarak Eskişehir Valiliğini ziyaret etti.
Bakan Alparslan Bayraktar'ı Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ve diğer protokol üyeleri karşıladı. Daha sonra Vali Aksoy ile birlikte Valilik binasına geçen Bakan Bayraktar, burada Valilik Şeref Defteri imzaladı. Bayraktar, valilikte basına kapalı gerçekleşen görüşmelerin ardından ziyaretlerine devam edecek. - ESKİŞEHİR