Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Eskişehir'e ziyaret gerçekleştirdi

Bir dizi ziyaret ve program için Eskişehir'e gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ilk olarak Eskişehir Valiliğini ziyaret etti.

Bakan Alparslan Bayraktar'ı Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ve diğer protokol üyeleri karşıladı. Daha sonra Vali Aksoy ile birlikte Valilik binasına geçen Bakan Bayraktar, burada Valilik Şeref Defteri imzaladı. Bayraktar, valilikte basına kapalı gerçekleşen görüşmelerin ardından ziyaretlerine devam edecek. - ESKİŞEHİR