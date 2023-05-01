Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Eskişehir'de ziyaretlerde bulundu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir'de ziyaretlerde bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir'de ziyaretlerde bulundu.

Eskişehir'den AK Parti milletvekili adayı olan Dönmez, seçim çalışmaları kapsamında Cemre Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi kadınlarla kahvaltıda bir araya geldi.

Bakan Dönmez ardından Eskişehir-Kütahya kara yolu üzerindeki manyezit madenini işleyen tesisi ziyaret etti. Dönmez burada tesisin kadın personeliyle sohbet etti.

Dönmez daha sonra Sakintepe Mahallesi'ndeki bir çay ocağında vatandaşlarla buluşarak çay içti. Aynı mahallede tarımsal üretim yapan bir işletmeye ziyarette bulunan Dönmez, kadın çalışanlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Tesisi inceleyen Dönmez, üretim hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Dönmez'e, AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan, AK Parti Eskişehir milletvekili adayları Hakan Çizmelioğlu ile Derya Çıraklı ve partililer eşlik etti.