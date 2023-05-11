Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Bilecik'te vatandaşlara hitap etti Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Şimdi birileri Van'a gidiyor, Diyarbakır'a gidiyor. Elbette gitsin ama orada başka işaretler yapıyorlar. Buraya geliyorlar başka konuşuyorlar. Biz burada ne konuşuyorsak orada da aynısını konuşuyoruz." dedi.

AK Parti Eskişehir milletvekili adayı olan Dönmez, Bilecik'te partisinin seçim standı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Sakarya Meydan Muharebesi'nin birilerinin sandığı gibi Adapazarı'nda değil Bilecik civarında verildiğini ve tarihin burada olduğunu söyledi.

"Hükümetlerimiz kurulduğundan bu yana önce insan diyerek yola çıktı" ifadesini kullanan Dönmez, şöyle konuştu:

"Hizmet götürmeye, eser yapmaya, yatırımları devam ettirmeye gayret ettik. Eğitimden sağlığa, enerjiden ulaştırmaya, sanayiden tarıma kadar 80 yılda yapılamayan, hatta hayal bile edilemeyen birçok projeyi hayata geçirdik. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nda, altyapısı büyük oranda tamamlanmış, Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. Şimdi birileri Van'a gidiyor, Diyarbakır'a gidiyor. Elbette gitsin ama orada başka işaretler yapıyorlar. Buraya geliyorlar başka konuşuyorlar. Biz burada ne konuşuyorsak orada da aynısını konuşuyoruz. Güneyde ne konuşuyorsak, kuzeyde de aynısını konuşuyoruz. Çünkü bu ülkenin 81 ili bizim kendi yurdumuz gibi görüyoruz."

Fitne ve fesada müsaade etmeyeceklerini bildiren Bakan Dönmez, 5 oy için ülkeyi bölmeye, darbe yapmaya karışanlarla birlikte olamayacaklarını ifade etti. "Sana söz" yazılı pankartları işaret eden Dönmez, tarihte çok sözlerin verildiğini ve yerine getirilmemiş vaatlerin bulunduğunu hatırlattı.

Bakan Dönmez, yıllarca yoğun olarak kullanılan tek şeritli kara yollarının yetersiz kaldığını aktararak şöyle konuştu:

"Birçok insanımızı bu yollarda kaybettik. Allah'a şükür şimdi bakın Mekece'den başlıyor Bozüyük'e kadar, otoyol standartlarında son derece kaliteli yolu yaptık. Yetinmedik. Doğal gaz yoktu biz gelmeden önce burada. 2007'de Bilecik merkeze getirdik. Şimdi bakın sadece Bilecik merkezde değil, tüm ilçe ve beldelerimizde artık insanımız odun ve kömür yakmıyor. Çağdaş, konfor yakıt olan doğal gazı kullanıyor. Kim getirdi bu gazı, sormak gerekmez mi? Bizden önce bunların akılları neredeydi. Bu ülkeye doğal gaz 1986'da geldi, neden 20 yıl beklendi? Çünkü Recep Tayyip Erdoğan o zaman yoktu da o yüzden beklendi. İnşallah pazar günü kritik bir gün, sandıklarımıza, oylarımıza sahip çıkacağız. Bilecik'imiz daha önce olduğu gibi başta adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere vekillerimiz Halil Eldemir ve Hüsnü Ersoy'a sahip çıkacak."

Bir gazetecinin Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesini hatırlatması üzerine Dönmez, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün Muharrem İnce adaylıktan çekildiğini söyledi. Anlaşılan o ki üzerinde epey bir baskı var. Ama biz bu olaylara yabancı değiliz. Daha önce de merhum Deniz Baykal'a birtakım şantajlarla görevden el çektirmişlerdi. Çok değil 2018'de Cumhuriyet Halk Partisinin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye aynı yöntemle aynı baskıyla adaylıktan çektirmeye, siyasetin dışında tutmaya gayret ediyorlar. Elbette kendi kararıdır, biz kalan adaylarla yolumuza devam edeceğiz."

Bilecik'te esnaf ziyaretinde bulunan Dönmez, Gölpazarı ilçesinde de vatandaşlarla bir araya geldi.