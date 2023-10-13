Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Baytar, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti. Bakan Bayraktar, Türkiye Taşkömürü Kurumu bin 500 işçi alımı kura çekimi için Zonguldak'a geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar Zonguldak'ta

ZONGULDAK - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Baytar, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Baytar, Türkiye Taşkömürü Kurumu bin 500 işçi alımı kura çekimi için Zonguldak'a geldi.

Bakan Bayraktar kura çekimi öncesinde ilk olarak Zonguldak Valiliğini ziyaret etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Baytar'ı, Vali Yardımcısı Mehmet Türk, Turgut Subaş'ı, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan ve daire müdürleri karşıladı.

Valilik anı defterini imzalayan Bakan Bayraktar, ardından makama geçti.