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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar Eskişehir'de

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Eskişehir'e bir dizi ziyaret ve program için geldi. İlk olarak Eskişehir Valiliğini ziyaret eden Bakan Bayraktar, daha sonra diğer ziyaretlerine devam edecek.

Eskişehir'e gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Eskişehir Sanayi Odası'nda (ESO) sanayicilerle istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Eskişehir Valiliği'ndeki ziyaretinin ardından Eskişehir Sanayi Odası'na geldi. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ve diğer protokol üyeleriyle birlikte gelen Bakan Bayraktar'ı ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, sanayiciler ve iş adamları karşıladı. Öncelikle Kesikbaş'ı makamında ziyaret eden Bakan Bayraktar, daha sonra Eskişehir Sanayi Odası Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda sanayicilerle bir araya geldi. Bakan Bayraktar'ın buradaki programının ardından kent merkezinde esnaf ziyareti yapacağı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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