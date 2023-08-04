Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Artvin'de konuştu Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sadece enerji ve elektrik alanında değil, madencilik alanında da Artvin'in çok mümbit ve ciddi kaynakları olduğunu belirterek, "Bunları da ekonomimize kazandırmak hem ülke hem de şehrimiz açısından fevkalade önem arz ediyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sadece enerji ve elektrik alanında değil, madencilik alanında da Artvin'in çok mümbit ve ciddi kaynakları olduğunu belirterek, "Bunları da ekonomimize kazandırmak hem ülke hem de şehrimiz açısından fevkalade önem arz ediyor. Çünkü bu kaynakları ne kadar çok ekonomiye kazandırırsak istihdama, üretime, yatırıma ve ihracata dönmüş olacak." dedi.

Bayraktar, AK Parti Artvin İl Başkanlığı'ndaki teşkilat toplantısında, bakan olarak ilk kez ziyaret ettiği Artvin'in kendileri için müstesna bir yeri bulunduğunu ifade etti.

Enerji ve maden alanında şehrin mümbit kaynaklar bulundurduğuna işaret eden Bayraktar, şu ana kadar yapılan ve bundan sonra yapılacak projelerle Türkiye'nin ekonomisine değer katmaya devam edeceğini vurguladı.

Bayraktar, 28 Mayıs seçimlerinde Artvin'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük bir teveccüh gösterdiğini dile getirerek, "Onun liderliğinde önümüzdeki 5 yılı Türkiye vizyonuna, Türkiye Yüzyılı'na ulaştırmak için bir onay verdi. Onun için ben bütün Artvin halkına, size şükranlarımı arz etmek istiyorum." diye konuştu.

Türkiye'de ve dünyada son 5 yılda önemli gelişmeler yaşandığına dikkati çeken Bayraktar, şöyle devam etti:

"Ülkemiz ve aslında dünya çok büyük badirelerden ve çok sıkıntılı süreçlerden geçti. Birçok krizle karşı karşıya kaldık. Ülkemize has olanlar vardı ama bütün dünyada yaşanan ve özellikle pandemi krizi ve pandemide yaşadıklarımızı biliyorsunuzdur, uzun bir zaman önce değildi. Onun dışında dünyada yaşanan lojistik ve tedarik zincirindeki sıkıntılar, dünyadaki petrol ve gaz fiyatlarında yaşanan sıkıntılar, enerjide yaşanan sıkıntılar, bunlar yetmemiş gibi bölgemizde 2022 yılında ortaya çıkan savaş ve maalesef hepimizi çok derinden etkileyen, bizi aslında 85 milyonu etkileyen 6 Şubat depremlerini yaşadık bu geçtiğimiz 5 yıllık süre içerisinde. Bütün bunlara rağmen ve bu süreçlerdeki zorluklara rağmen, ekonomimizdeki yaşadığımız sıkıntılara rağmen, milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha 21 yıllık iktidarın sonunda tekrar bir 5 yıl daha Türkiye'yi idare etme, yönetme yetkisi verdi. Bunu çok değerli ve anlamlı buluyorum."

Bayraktar, milletin samimiyeti, gayreti ve durmaksızın çalışmayı çok değerli bulduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız şahsında o güçlü liderlik ve iradeyi değerli bulduğu için Cumhurbaşkanımıza bir 5 yıl daha bu görevi deruhte etme imkanı verdi. Bu yeni dönemde yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesinde de bizleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görevlendirdi. İnşallah onun belirlediği Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında biz de Türkiye Yüzyılı'nı, enerjinin yüzyılı yapmak için o gayreti ve çabayı göstereceğiz." dedi.

"Bu tesislerin sayısını artırmamız gerekiyor"

Yusufeli Barajı'nda incelemelerde bulunduğuna işaret eden Bakan Bayraktar, şu değerlendirmede bulundu:

"İnşallah çok kısa zaman içerisinde oradan test mahiyetinde elektrik üretimine başlıyoruz. Ciddi manada su tutuldu ve orada 4 litre daha su seviyesi yükseldiğinde artık test aşaması nihai olacak. Bu sene içerisinde elektrik üretimine geçecek bu tesis. Türkiye'de 2,5 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak. Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltacak. Ülkemizin cari açık sorununu yani makro iktisadi açısından en büyük sorunumuz olan cari açık sorununa çok önemli bir katkı sağlayacak."

Bayraktar, bu tesislerin sayısının artırması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin çevre ve küresel ısınmayla ilgili hedefleri kapsamında yerli, yenilenebilir kaynaklarını devreye alması çok büyük önem arz ediyor. 2 bin megavatın üzerinde Artvin'de hidroelektrik santrali projeleri var. Bu santrallerde üretilen elektrik sayesinde Türkiye daha temiz enerjiye erişmiş oluyor. Sadece enerji ve elektrik alanında değil, madencilik alanında da Artvin'in çok mümbit ve ciddi kaynakları var. Bunları da ekonomimize kazandırmak hem ülke hem de şehrimiz açısından fevkalade önem arz ediyor. Çünkü bu kaynakları ne kadar çok ekonomiye kazandırırsak istihdama, üretime, yatırıma ve ihracata dönmüş olacak."

Çalışmaları yoğun şekilde sürdüreceklerini anlatan Bayraktar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının uzun soluklu, yüzyıllara varan büyük projelerle birlikte vatandaşların elektrik, doğal gaz ve akaryakıt ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ilgili sorumlulukları da bulunduğunu ifade etti.

Bakan Bayraktar, bu anlamda gerek elektrik altyapı hizmetlerinin iyileşmesi, gerekse şu anda merkezde ve Şavşat'ta olan doğal gazın Artvin'in bütün geneline yaygınlaşmasının önem arz ettiğini dile getirdi.

"Nüfusun yüzde 82'sinin doğal gaza erişimi var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti iktidarının ilk zamanları olan 2002 yılında doğal gazla ilgili bir hedef ortaya koyarak, "AK Parti iktidarlarında Türkiye'nin bütün hane halkına doğal gazı biz getireceğiz" dediğini belirten Bayraktar, "O gün sadece 5 ilde başlayan bu yolculuk, bugün Türkiye'nin 81 ilinde 752 yerleşim yerinde doğal gazın kullanılmasına dönüştü. Bu gerçekten çok büyük bir başarı. İnşallah durmayacağız ve devam edeceğiz. Bugün nüfusun yüzde 82'sinin doğal gaza erişimi var Türkiye'de. Yüzde 100 olana kadar inşallah bu yatırımlar devam edecek." diye konuştu.

Bayraktar, Artvin'e de zorlu coğrafyaya rağmen doğal gazı getireceklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Ya taşımayla ya da boru hatlarıyla mutlaka önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde Artvin'in geri kalanını da doğal gaza eriştireceğiz. Buradan bir müjde babında açıklamış olalım, ilk etapta Yusufeli'ne inşallah eylül ayında ilk taşımayla doğal gazı eriştirmiş olacağız. Diğer ilçelere de bu hizmeti en kısa sürede sunmak istiyoruz. Doğal gaz daha konforlu ve bu yakıtı bütün vatandaşlarımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Bu anlamda hep birlikte gayret içerisinde bu çalışmaları yürüteceğiz."

Bayraktar, programın ardından AK Parti Artvin Kadın Kolları Başkanlığınca Çarşı Mahallesi'nde kurulan stantta vatandaşlara aşure ikram etti.

Vali Yılmaz Doruk'u da ziyaret ederek kentteki çalışmalara ilişkin bilgi alan Bakan Bayraktar, daha sonra esnafla sohbet etti, Artvin Gençlik Merkezi'nde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi.