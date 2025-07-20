Vergi Düzenlemeleri Kanunu Kabul Edildi

VERGİ DÜZENLEMELERİNİ İÇEREN KANUN TEKLİFİ, TBMM GENEL KURULU'NDA KABUL EDİLDİ

Genel Kurul'da vergi düzenlemelerini içeren, 'Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşmelerine geçildi. Teklifin içerisinden 2 maddenin çıkarılmasının ardından görüşmeler tamamlandı ve teklif kabul edildi. Kabul edilen kanunla birlikte kıymetli madenler ve taşlar ile onlardan üretilen eşyayla, kıymetlerin alım satımı, madenlerin rafinajı, eşya ya da kıymetlerin ülkeye ihracı veya ithalatına Türk parasının kıymetinin korunması için kararlar alınmasında Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Eşya ve kıymetlerin izinsiz olarak ülkeden çıkarılması veya sokulması halinde ise 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' hükümleri dikkate alınacak. Buna göre, suç veya kabahat oluşturmadığı takdirde şahıs, eşya ve kıymetlerin rayiç bedelinin yarısından 2 katına kadar idari para cezasıyla cezalandırılacak; bu fiilin teşebbüs aşamasında kalması halinde verilecek ceza yarı yarıya indirilecek. Faaliyet izni veya yetki belgesi alınması zorunlu olan konularda, gerekli izin veya belgeyi almaksızın yetkisiz şekilde faaliyette bulunanlar kişilere, 50 bin liradan 250 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. Yetkisiz faaliyet gösterenlerin iş yerindeki tüm faaliyetler 1 ay süreyle durdurulacak. Yetkisiz faaliyetin, idari para cezasına ilişkin idari yaptırım kararının kesinleştiği tarihi izleyen 5 yıl içinde tekrarlanması halinde, idari para cezası üst sınırdan uygulanacak. Yetkisiz faaliyette bulunanların ilan ve reklamlarından veya yaptıkları işin mahiyetinden söz konusu iş yerini, sadece faaliyet izni veya yetki verilmesi gereken faaliyet konularında iştigal etmek maksadıyla açtıkları veya işlettikleri anlaşılıyorsa, söz konusu iş yerindeki tüm faaliyetler sürekli olarak durdurulacak ve idari para cezası üst sınırdan uygulanacak. Durdurma işlemleri, Hazine ve Maliye Bakanlığının talebi üzerine valiliklerce yerine getirilecek.

VAKIFLARIN TAŞINMAZ SATIŞLARINA YÖNELİK DEVİR VE TESLİMLER KDV'DEN İSTİSNA TUTULACAK

Kanunla birlikte, 'Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik yapılıyor. Yapılan değişikliğe göre; yoklama fişinin elektronik yoklama fişi kapsamında, koordinat bazlı konum bilgisini ve yoklama yapılan yere ilişkin fotoğrafları içerecek şekilde elektronik ortamda tanzim edildiği durumlarda, polis, jandarma, muhtar veya ihtiyar meclisi üyelerinin imzası aranmayacak. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) taşra teşkilatı kadro veya pozisyonlarında bulunan memur ve sözleşmeli personele ilişkin düzenlemeler yapılıyor. Teşkilatta çalışan her bir personel için ödenebilecek fazla çalışma ücreti ayda 50 saati, fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı ise Gelir İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatı kadro ve pozisyonlarında bulunan toplam memur ve sözleşmeli personel sayısının yüzde 20 yerine yüzde 40'ını geçemeyecek. 'Katma Değer Vergisi Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre ise Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki vakıflar ve bu kurum tarafından yönetilen mazbut vakıfların mülkiyetindeki taşınmazların satışına yönelik devir ve teslimler de KDV'den istisna tutulacak.

MEMURLARA YAPILAN GİYİM, KIYAFET YARDIMI YAPAN KAMU YETKİLİLERİNE YARGILAMA YAPILMAYACAK

Diğer taraftan, 'Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu' değişiyor. Buna göre; konusu suç teşkil etmemek kaydıyla kanun hükümleri uyarınca imzalanan toplu sözleşmeler ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararlarındaki usul ve esaslar düzenleniyor. Düzenlemeye aykırı olarak 31 Mayıs 2025'e kadar kamu görevlilerine yapılan giyim, kıyafet ve koruyucu giyim yardımı yapan kamu kurum ve kuruluşlarının yetkili veya görevli olan sorumluları hakkında idari, mali takibat ve yargılama yapılamayacak, başlamış olanlar için atılan adımlar ise işlemden kaldırılacak.

DÖVİZ ALIM SATIMINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILIYOR

Kanunla, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) iptal kararları doğrultusunda yeni düzenlemeler yapılıyor. Döviz alım satım süreçleri Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın iznine bağlanıyor. İzin alan anonim şirketler ekonomik hedef ve konulara aykırı hareket edilmesi halinde ise izinler iptal edilecek ve ticari amaçlı hareket eden şirketler için faaliyet yürütülen il ve ilçelerin büyüklüğü, nüfusu, ticaret ve turizm hacmi gibi ölçütler dikkate alınarak faaliyet bölgeleri belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili olacak. Ticari amaçlı döviz alım satımında bulunmak, Borsa İstanbul Anonim Şirketi Kıymetli Madenler Piyasası'nda üye olarak faaliyette bulunmak ve kıymetli maden rafinaj faaliyetlerinde bulunmak için belirtilen anonim şirketlerin paylarının devri izinlerinde ilgili tarifelerde belirtilen ücret, devralınacak pay oranı nispetinde ayrı ayrı alınacak. Tahsil edilecek ücretler vergi dairelerine yatırılacak. Ücret tutarları, her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak, 'Vergi Usul Kanunu' hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılarak alınacak.