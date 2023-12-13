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Enerji Bakanı Bayraktar: Yaz saati uygulaması devam edecek

13 Aralık 2023 21:20 Güncelleme: 21:22 Abone Ol

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, yaz saati uygulamasının devam edeceğini ve kış saatine geçilmeyeceğini açıkladı.