Enerji Bakanı Bayraktar: Türkiye'yi Enerjide Bağımsız Yapma Hedefi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'yi enerjide bağımsız bir ülke yapmak için çalıştıklarını belirterek, 2035'te 120 bin megavatlık yeni güneş ve rüzgar toplam kapasiteye sahip olma hedefini hep birlikte başaracaklarına inandığını söyledi.

Bayraktar, Denizli'de Makine Sanayicileri ve İşadamları Derneği ve Türkiye Makina Federasyonu tarafından bir otelde düzenlenen "Makine Zirvesi 2025" programında, sanayicilerin ülke ekonomisini büyütmek için çok önemli bir görev ifa ettiğini belirtti.

Türkiye'nin ekonomide yaşadığı temel sıkıntılardan birinin "cari açık" olduğunu, bunu çözmek için iki çözümün olduğunu aktaran Bayraktar, "Bu iki çözüm ortaklarından bir tanesi Türkiye'nin üreten gücü sanayicileri. Sanayi tarafımız inşallah çok daha katma değerli ürünler üreterek ekonomimize katkı yapacak. İkinci husus Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılık meselesinde enerji faturasını düşürme hedefi. O da bizim en önemli görevimiz. Bütün uyguladığımız politikalar, yaptığımız çalışmalara baktığımızda bizim tek bir hedefimiz var. Türkiye Yüzyılı'nda ortaya koyduğumuz iddia şu, Türkiye'yi mutlak suretle önümüzdeki süreçte enerjide bağımsız bir ülke yapabilmek." dedi.

Bayraktar, Türkiye'de her gün 32 milyon araca yakıt bulmak, 42 milyon haneye elektrik sağlamak, 21,8 milyon haneye doğal gaz götürmek gerektiğini, günlük elektrik talebinin bu yaz 1,2 milyar kilovatsaati bulduğunu aktardı.

Dünyada büyük bir dijitalleşme olduğunu ve yapay zekanın bütün üretimi, istihdamı etkilediğini anlatan Bayraktar, Türkiye'nin enerjisini mutlak suretle verimli kullanması gerektiğini ifade etti.

"Güneş ve rüzgar yatırımımız 10 bin megavatları bulacak"

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin yenilenebilir enerjide büyük potansiyelinin olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Türkiye mutlaka rüzgarını, güneşini, jeotermalini, biyokütle enerjisini, rüzgarını en hızlı şekilde, en doğru şekilde ekonomisine katması lazım. Bugün Türkiye güneş ve rüzgardan ürettiği elektrikle konutlardaki ihtiyacının tamamını karşılar hale geldi. Son 20 yılda yaklaşık 37-38 bin megavatlara geldik. Özellikle sanayicilerimizin burada oyuncu olmasıyla, onların yatırımlarıyla geçen yıl yaklaşık 7 bin megavat yaptık. Bu sene güneş ve rüzgar yatırımımız 10 bin megavatları bulacak. 2035'te ortaya koyduğumuz Türkiye'nin 120 bin megavatlık yeni güneş ve rüzgar toplam kapasiteye sahip olma hedefini inşallah hep birlikte başaracağız. Türkiye'nin yaklaşık 60 milyar metreküpü bulan bir doğal gaz talebi var, Avrupa'nın dördüncü büyük tüketicisi Türkiye."

Bayraktar, Türkiye'deki 4 milyon hanenin yerli gaz kullanır hale geldiğini, bu rakamı seneye iki katına çıkarmayı hedeflediklerini, yerli enerji projelerinin arz güvenliği ve ucuz enerji temini açısından kritik olduğunu dile getirdi.

"Türkiye'nin en büyük üretim sahası Gabar oldu"

Daha önce terör nedeniyle ulaşılamayan bölgelerde artık arama faaliyetlerinin yürütülebildiğini hatırlatan Bayraktar, şöyle devam etti:

"Bugün Terörsüz Türkiye'nin ne kadar ehemmiyetli olduğunun küçük bir kesiti Gabar. Gabar terörden temizlendiği için biz oraya jeologlarımızı, mühendislerimizi, sonda ekibimizi, ekipmanlarımızı gönderebildik ve oralarda bu aramaları yapıp bu neticeleri alabildik. Türkiye'nin en büyük üretim sahası Gabar oldu. Şu anda günde 80 bin varil petrol üretiyoruz. Ülkemiz büyümeye devam ediyor ve ihtiyacımız çok fazla. Dolayısıyla bu stratejimizin yanına başka bir şey daha ekledik. Türkiye kendi karalarında ve denizlerinde bulamadığı enerjiyi Somali'de, Afrika'da, Libya'da, Orta Doğu'da, Irak'ta, Hazar'da, Orta Asya'da, Kazakistan'da, Türkmenistan'da arayacak ve inşallah oradaki kaynakları da ülkemize ve fazlasını da Türkiye üzerinden Avrupa'ya ihraç eder konuma geleceğiz. Dolayısıyla çok boyutlu, çok katmanlı bir politika seti uygulamaya devam ediyoruz."

Enerji alanında Türkiye'nin hedeflerinin, yerli kömür, yenilenebilir enerji, nükleer, doğal gaz ve petrol üretimi olduğunu söyleyen Bayraktar, Türkiye'nin zengin yeraltı kaynaklarının ekonomiye katma değer sağlayacak şekilde işlenmesinin önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

Programa Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök, AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve ilgililer katıldı.