Haberler

Enerji Bakanı Bayraktar, Moskova'da Rusya Enerji Haftası'na Katıldı

Enerji Bakanı Bayraktar, Moskova'da Rusya Enerji Haftası'na Katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Moskova'da düzenlenen Rusya Enerji Haftası'na katılarak enerji politikalarının ekonomik ve stratejik boyutlarına dikkat çekti. Türkiye'nin enerji diplomasi stratejileri hakkında bilgi verdi.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Rusya Enerji Haftası' dolayısıyla Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya Enerji Haftası münasebetiyle bulunduğumuz Moskova'da, 'The Transformation of Relations and Balance of Interests' temalı oturuma katıldık. Jeopolitik dengelerin çok hızlı değiştiği, enerji arzı üzerinden kurulan ilişkilerin yeniden tanımlandığı bir dönemde, enerji politikalarının yalnızca ekonomik değil aynı zamanda stratejik ve diplomatik bir enstrüman haline geldiğini vurguladık. Enerji arz güvenliği, rekabetçi fiyatlar ve iklim hedefleri arasındaki dengenin; nükleer enerji, yenilenebilir kaynaklar, enerji verimliliği ve doğal gazın geçiş yakıtı olarak akılcı kullanımıyla sağlanabileceğini ifade ettik. Türkiye, çok boyutlu enerji diplomasisi ile sadece kendi enerji güvenliğini güçlendirmiyor, aynı zamanda bölgesel enerji iş birliğini derinleştirerek çıkarların çatıştığı bir pazarı, ortak faydanın üretildiği bir platforma dönüştürmeye öncülük ediyor. Küresel ölçekte dönüşen enerji ilişkilerinde, adil, kapsayıcı ve sürdürülebilir dengelerin kurulması için Türkiye yapıcı, vizyoner ve dengeleyici rolünü kararlılıkla sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Kabine toplanıyor! Eğitim süresinin kısaltılması dahil 4 konu var masada

Öğrencilerin hayatını değiştirecek teklif Erdoğan'ın masasına geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri İsrail basınında: Bizi açıkça uyardı

Erdoğan'ın o sözleri İsrail'de manşetlerde: Bizi açıkça uyardı
Altın için daha önce söylenenleri unutun: Bu rakam ilk kez telaffuz edildi

Altın fiyatları için bu rakam ilk kez telaffuz edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Telefon bağımlısı genç: Elimde olsa tuvalete de gitmem, yemek de yemem

3 yıldır evden çıkmıyor! Annesinin yetkililerden bir isteği var
Hukuk öğrencisi 4 kişiyi öldürdü! 'Melek Yüzlü Katil'in itirafları kan dondurdu

Hukuk öğrencisi 4 kişiyi öldürdü! 'Melek Yüzlü Katil'den vahim itiraf
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.