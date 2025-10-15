Enerji Bakanı Bayraktar, Moskova'da Rusya Enerji Haftası'na Katıldı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Rusya Enerji Haftası' dolayısıyla Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya Enerji Haftası münasebetiyle bulunduğumuz Moskova'da, 'The Transformation of Relations and Balance of Interests' temalı oturuma katıldık. Jeopolitik dengelerin çok hızlı değiştiği, enerji arzı üzerinden kurulan ilişkilerin yeniden tanımlandığı bir dönemde, enerji politikalarının yalnızca ekonomik değil aynı zamanda stratejik ve diplomatik bir enstrüman haline geldiğini vurguladık. Enerji arz güvenliği, rekabetçi fiyatlar ve iklim hedefleri arasındaki dengenin; nükleer enerji, yenilenebilir kaynaklar, enerji verimliliği ve doğal gazın geçiş yakıtı olarak akılcı kullanımıyla sağlanabileceğini ifade ettik. Türkiye, çok boyutlu enerji diplomasisi ile sadece kendi enerji güvenliğini güçlendirmiyor, aynı zamanda bölgesel enerji iş birliğini derinleştirerek çıkarların çatıştığı bir pazarı, ortak faydanın üretildiği bir platforma dönüştürmeye öncülük ediyor. Küresel ölçekte dönüşen enerji ilişkilerinde, adil, kapsayıcı ve sürdürülebilir dengelerin kurulması için Türkiye yapıcı, vizyoner ve dengeleyici rolünü kararlılıkla sürdürecektir" ifadelerini kullandı.