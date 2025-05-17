Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar Bartın'da

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar Bartın'da
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bartın'a gelerek Vali Nurtaç Arslan ile bir araya geldi ve şehirdeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyareti sırasında çocuklara hediyeler de dağıtan Bayraktar, Ak Parti İl Danışma toplantısına katılacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Alparslan Bayraktar, bir dizi ziyaret ve incelemeler amacıyla Bartın'a geldi.

Bakan Bayraktar, Bartın Valisi Nurtaç Arslan'ı makamında ziyaret etti. Vali Arslan ve beraberindeki il protokolü tarafından karşılanan Bayraktar'a çocuklar çiçek verdi. bakan Bayraktar da, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Bakan Bayraktar, valilikte şeref defterini imzalamasının ardından, makama geçerek Vali Arslan'dan şehirdeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Alparslan ardından Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ak Parti İl Danışma toplantısına katılacak. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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