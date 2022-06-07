Endüstri Bölgeleri Kanunu'nda değişiklik teklifi, TBMM'ye sunuldu - Haberler

Ak Parti, Endüstri Bölgeleri Kanunu'nda değişiklikler öngören 15 maddelik kanun teklifini, TBMM Başkanlığı'na sundu.

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve AK Parti'li milletvekillerinin imzasını taşıyan kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. 15 maddelik yasa teklifine göre; endüstri bölgeleri uygulamalarında sadeleştirilmeye gidilerek, endüstri bölgelerinde yatırımların cazip hale getirilmesi amacıyla düzenlemeler öngörülüyor. Endüstri bölgelerinde yer alacak yatırımcıların, organize sanayi bölgelerinde olduğu gibi özellikle elektrik, doğal gaz gibi alt yapı ihtiyaçlarını tek durak ofis mantığı ile doğrudan endüstri bölgesi yönetimi aracılığı ile karşılanabilmesi amaçlanıyor ve daha uygun fiyatla ve sürekli enerji temin edilebilmesi hedefleniyor.