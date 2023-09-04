Endonezya, Myanmar sorununun çözümü için ASEAN üyelerini birlik olmaya çağırıyor

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, ASEAN dönem başkanlığı boyunca Myanmar sorununun çözümüne yönelik Birlik üyelerinin ortak hareket etmesi için çaba göstereceklerini söyledi. Marsudi, ASEAN Zirvesi öncesinde üye ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuştu ve Myanmar sorununun çözümü için birlik olma çağrısı yaptı.

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, ülkesinin bu yılki ASEAN dönem başkanlığı boyunca Myanmar sorununun çözümüne yönelik Birlik üyelerinin ortak hareket etmesi için çaba göstermeyi sürdüreceklerini söyledi.

Antara News'in haberine göre Marsudi, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da yapılan ASEAN Zirvesi öncesinde düzenlenen üye ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuştu.

Myanmar sorununun çözümü için üye ülkelere birlik olma çağrısı yapan Marsudi, "ASEAN ancak Myanmar'da barışçıl ve kalıcı çözüm sağlayabilirsek tam güçle ilerleyebilir." dedi.

Marsudi, ülkesinin bu yılki ASEAN dönem başkanlığı boyunca Myanmar sorununun çözümüne yönelik Birlik üyelerinin ortak hareket etmesi için çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

ASEAN dışişleri bakanlarının, Myanmar Barış Planı'nın uygulanmasını kapsamlı şekilde gözden geçireceğini vurgulayan Marsudi, ASEAN liderlerinin müzakere etmesi için tavsiye raporu hazırlanacağını kaydetti.

ASEAN Zirvesi

Bu yıl ASEAN Zirvesi'nin 43'üncüsü, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da 4-7 Eylül'de düzenleniyor.

ASEAN'ın, kurucu üyeleri Tayland, Malezya, Singapur, Endonezya ve Filipinler'in yanı sıra Brunei, Vietnam, Laos, Kamboçya ve Myanmar'dan oluşan 10 üyesi bulunuyor.

Papua Yeni Gine ve Doğu Timor da Örgüte tam üyelik sürecinde yer alıyor.

Myanmar Barış Planı

ASEAN Zirvesi'nde ana gündem maddelerinden Myanmar konusunda Endonezya'nın öncülüğünde 2021'de mutabık kalınan 5 maddelik "Barış Planı'nın" ele alınması bekleniyor.

Endonezya, 8 Temmuz'da yaptığı açıklamada, darbe sonrası Myanmar'daki istikrarsızlığı sona erdirmek için 5 maddelik bir mutabakatı uygulama çabalarının artırıldığını duyurmuştu.

Üzerinde anlaşmaya varılan maddeler arasında Myanmar'daki tarafların şiddeti bir an önce durdurması, Myanmar halkının huzur ve güvenliği için taraflar arasında yapıcı diyalog ortamının başlatılması, ASEAN'ın tayin edeceği özel temsilcinin Myanmar'daki diyalog sürecine aracılık etmesi, Myanmar'a insani yardımın güvenli şekilde ulaştırılmasına müsaade edilmesi ve ASEAN'ın tayin edeceği özel temsilcinin, beraberindeki delegeyle Myanmar'ı ziyaret etmesi ve krizin muhatabı olan taraflarla görüşmesi yer alıyordu.