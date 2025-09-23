Endonezya Lideri Prabowo, Barış Gücü Göndermeye Hazır

Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Gazze veya barışa ihtiyaç duyulan herhangi bir yere 20 bin barış gücü askeri göndermeye hazırız" dedi.

Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, BM Genel Kurulu'nda konuştu. BM'yi ve BM'nin temsil ettiği ilkeleri ve misyonları güçlü bir şekilde savunan Subianto, ülkesinin Gazze'ye veya Ukrayna dahil barışa ihtiyaç duyulan herhangi bir yere 20 bin barış gücü askeri göndermeye hazır olduğunu söyledi.

Endonezya'nın sömürgecilik altında yaşadığı acılara değinerek, Gazze'nin benzer acıları yaşadığını belirten Subianto, "Ülkem bu acıyı biliyor. Endonezyalılar sömürge egemenliği, baskı ve kölelik altında yaşadılar, kendi vatanımızda köpeklerden daha kötü muamele gördük. Biz Endonezyalılar, adaletsizliğe maruz kalmanın, apartheid altında yaşamanın, yoksulluk içinde yaşamanın ve eşit fırsatlardan mahrum bırakılmanın ne demek olduğunu biliyoruz. Ayrıca, bağımsızlık mücadelemizde, açlığa, hastalığa ve yoksulluğa karşı mücadelemizde neler yapabileceğimizi de biliyoruz. Bunu asla unutmayacağız ve bugün, Filistinlilere bu salonda aynı adalet ve meşruiyet reddedilirken asla sessiz kalmamalıyız" dedi.

Filistin'in bağımsızlığı ve bölge barışı çağrısında bulunan Subianto, "Bağımsız bir Filistin'e sahip olmalıyız, ancak İsrail'in güvenliğini ve emniyetini de tanımalıyız. Ancak o zaman gerçek barışa kavuşabiliriz. Endonezya, bu vizyonu gerçeğe dönüştürmeye kararlıdır. Bu bir rüya mı? Belki, ama bu, birlikte çalışmamız gereken güzel bir rüya" dedi. - NEW YORK