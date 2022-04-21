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Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi, Türkiye'ye geliyor

Demirören Haber Ajansı - Şaduman Unutmaz - Politika
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Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi, Türkiye'ye geliyor

ENDONEZYA Dışişleri Bakanı Retno Lestari Priansari Marsudi, Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

ENDONEZYA Dışişleri Bakanı Retno Lestari Priansari Marsudi, Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Lestari Priansari Marsudi, 21- 23 Nisan'da ülkemize çalışma ziyaretinde bulunacak. Ziyaret sırasında Sayın Bakanımızın konuk bakan ile yapacağı görüşmede, ikili ilişkilerin ele alınması ve güncel uluslararası gelişmelerin istişare edilmesi öngörülmekte. Ziyaret vesilesiyle, Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin yeni hizmet binasının resmi açılışı da gerçekleştirilecek" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Politika

Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya, 23 Nisan, Türkiye, Politika, Haberler

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