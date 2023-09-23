Endonezya Dışişleri Bakanı Filistin ve Afganistan için Yardım Sözü Verdi

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Filistin ve Afganistan için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Marsudi, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Filistin ve Afganistan halklarının kurtarılması için kolektif bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Filistin ve Afganistan için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Marsudi, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu görüşmelerindeki hitabında, Filistin ve Afganistan halklarını kurtarmak için kolektif bir sorumluluğa ihtiyaç olduğunu belirtti.

Filistin ve Afganistan için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Marsudi, "Çok uzun zamandır Filistinli kardeşlerimizin acı çekmesine izin verdik. Endonezya, Filistin devletine desteğimizde bir santim bile geri adım atmayacak. Afgan halkına yardım etmek ve eğitim hakları da dahil olmak üzere kadın ve kız çocuklarının haklarına saygı gösterilmesini sağlamak için elinden geleni yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Marsudi, uluslararası hukuka, özellikle de egemenlik ve toprak bütünlüğünün temel ilkelerine saygının desteklenmesi gerektiğini, bunun ise ihtilafların savaş alanları yerine müzakere masalarında çözülmesini sağlayabileceğini dile getirdi.

Ayrıca Marsudi, "Huzurlu, istikrarlı ve müreffeh bir dünya, büyük-küçük, kuzey-güney, gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerin ortak hakkı ve sorumluluğudur." dedi.