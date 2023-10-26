Endonezya Dışişleri Bakanı BMGK'yi İsrail-Filistin çatışmasında başarısızlıkla suçladı

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin İsrail-Filistin çatışmasında kararlı adım atmakta başarısız olduğunu söyledi. Marsudi, Filistinlilerin içinde bulunduğu durumu hafifletmek için defalarca BM Genel Kurulu'na çağrıda bulunduklarını ve acil oturum talep ettiklerini belirtti.

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) İsrail- Filistin çatışmasında "kararlı adım atmakta başarısız olduğunu" söyledi.

Marsudi, BM Genel Kurulunun, " İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı faaliyetlerini" ele almak amacıyla düzenlenen Özel Acil Oturum'unda konuştu.

Filistinlilerin içinde bulunduğu durumu hafifletmek için sayısız kez BM Genel Kurulu'na çağrıda bulunduklarını ve Filistin halkının kaderi için acil oturum talep ettiklerini vurgulayan Marsudi, "sayısız kez dar siyasi çıkarlar uğruna umutlarının çiğnendiğini" dile getirdi.

Marsudi, "Dünya, sanki Gazze'deki faciayı görmeyi reddediyormuşçasına farklı gerçekliklere bölünmüş görünüyor." şeklinde konuştu.

"Saldırıların, cinayetlerin devam ettiğini" söyleyen Marsudi, bu kadar kurban varken, BMGK'nin İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin harekete geçmekte ve "kararlı adım atmakta başarısız olduğunu" belirtti.

Marsudi, Endonezya'nın en güçlü şekilde İsrail'in Filistinlilere, hastanelere, ibadet yerlerine ve Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadığını bildirdi.

BM Genel Kurulunun daha fazla sivil kaybını önlemek için derhal ateşkes talep etmesi gerektiğine dikkati çeken Marsudi, kurulun "korkunç insani durumu araştırmak üzere bağımsız soruşturma komisyonu kurulması dahil hesap verebilirlik çağrısında bulunması gerektiğinin" altını çizdi.

Marsudi, halihazırdaki yardımların yeterli olmadığını kaydederek, Gazze'ye yapılan insani yardım çabalarının arttırılması talebinde bulunulması gerektiğini söyledi.

Endonezya'nın Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yapılacak yardımları üç katına çıkaracağını açıklayan Marsudi, ülkesinin Gazze'ye insani yardım göndereceğini bildirdi.

Marsudi, Gazze'deki sivillerin zorla evlerinden edilmelerinin reddedilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Problemi kökünden çözmezsek barışa ulaşamayız ve barışa ulaşmanın yolu iki devletli çözümün gereklilik olduğunu anlamaktır." dedi.

İsrail'in "sistematik işgalci güçlerinin" durdurulması gerektiğine işaret eden Marsudi, Filistinlilerin kendilerine yapılan haksızlığı kabul etmek zorunda bırakılmaması gerektiğini belirtti.

Marsudi, "Haksızlığı durdurmak bizim görevimiz. Eğer insanlığı umursuyorsanız, kalbinizi kullanın ve çözüm teklifine evet oyu verin." şeklinde konuştu.