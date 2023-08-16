Endonezya Devlet Başkanı Eğitim Reformları İçin Çağrıda Bulundu

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, ülkenin bağımsızlığın 100. yılı olan 2045'e kadar dünyanın en büyük ekonomilerinden biri haline gelebilmesi için eğitim reformlarının devam ettirilmesi gerektiğini söyledi.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, ülkesinin, bağımsızlığın 100. yılı olan 2045'e kadar dünyanın en büyük ekonomilerinden biri haline gelebilmesi için eğitim reformlarının devam ettirilmesi çağrısında bulundu.

Yarın kutlanacak 78'inci "Bağımsızlık Günü" öncesinde ulusa sesleniş konuşması yapan Widodo, ülkesinin 2045 hedeflerine ulaşabilmesi için eğitim ve meslek kuruluşlarında kapsamlı reforma gerek duyulduğunu söyledi.

Widodo, ülkenin, kişi başına milli geliri 25 bin dolara ulaşan dünyanın ilk 5 ekonomisi arasına girme şansının yüksek olduğunu söyledi.

Dünya Bankası verilerine göre, Endonezya'nın kişi başına milli geliri geçen yıl 4 bin 580 dolar olarak kayıtlara geçti.

Widodo, ülkenin nikel, bakır, boksit, ham hurma yağı ve deniz yosunu gibi doğal kaynaklarının yurt içinde işlenmesi politikasının devam ettirilmesi durumunda kişi başına milli gelirin birkaç yıl içinde 11 bin dolara, 2045'te de 25 bin dolara ulaşabileceğini kaydetti.

Yönetiminin 2020'de nikel cevheri ihracatını durdurmasının ardından nikel işlemeye yapılan yatırımın hızla arttığını aktaran Widodo, halihazırda ülkede yüksek sayıda istihdam sağlayan 43 nikel işleme tesisi olduğunu kaydetti.

Gelecek yıl şubatta yapılacak devlet başkanlığı ve genel seçimlere de değinen Widodo, seçimleri kazanacak kadroların ülkenin geleceği için bir yol haritası belirlemesi gerektiğini ifade etti.

Bağımsızlık tarihi

İslamiyet'in Müslüman tüccarlar tarafından yayıldığı Endonezya, 1511'de Portekiz tarafından işgal edilerek sömürge altına girdi. Ülke daha sonra İspanya, Hollanda ve İngiliz sömürgesi oldu.

1942-1945 döneminde Japonya tarafından işgal edilen Endonezya'da, Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'nda yenilgiye uğramasından sonra Japon birlikleri, İngiliz birliklerinin gözetiminde yönetim ve idareyi 1945 yılının sonuna dek sürdürdü. Endonezya, Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'nda yenilgisini takiben 17 Ağustos 1945'te bağımsızlığını ilan etti.

268 milyonu aşan nüfusuyla en kalabalık 4. ülke olan Endonezya'nın yüzde 87'si Müslüman, yüzde 10'u Hristiyan, yüzde 1,7'si Hindu ve yüzde 1,3'ü diğer inanç sahiplerinden oluşuyor.