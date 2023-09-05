Endonezya Devlet Başkanı ASEAN'ı rekabetin arenasına çevirmemek uyarısında bulundu

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN), dünyadaki "yok edici rekabet" için bir arena olmaması uyarısında bulundu.

Endonezya haber ajansı Antara'ya göre, Widodo, 43. ASEAN Zirvesi'nin açılış oturumunda konuşma yaptı.

Widodo, ASEAN ailesinin bir üyesi ve dönem başkanı olarak, ASEAN'ın bugüne kadarki birliğinin hala iyi durumda olduğunu düşündüğünü belirtti.

ASEAN'ın birlik içinde olmasının, üye ülkeler arasında fikir ayrılıklarının bulunmadığı anlamına gelmediğine işaret eden Widodo, "Fikir ayrılıkları demokrasinin doğasında var. Bu durum, bizim herkese eşit muamele gösterdiğimiz bir aile olduğumuz anlamına gelir." dedi.

Widodo, "ASEAN gemisinin" tüm dünya için refah, istikrar ve barışın gemisi haline gelmesi gerektiğini belirterek "Dünyadaki okyanuslar tek başına yol almak için çok geniş. Bu yolculukta, ASEAN ortaklarımızın gemileriyle karşılaşacağız. Burada birlikte el ele yol alalım." ifadesini kullandı.

ASEAN'ın dünyadaki rekabetin bir arenası haline gelmemesi uyarısında bulunan Widodo, "Gemimiz ASEAN'ı yok edici bir rekabetin arenasına çevirmeyelim." diye konuştu.

ASEAN Zirvesi, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da 5-7 Eylül'de düzenleniyor.

Üye ülkelerin ekonomik entegrasyon ve bölgesel sorunları ele alacağı ana zirve kapsamında 26. Çin-ASEAN Zirvesi, Çin, Japonya ve Güney Kore'nin dahil olduğu 26. ASEAN+3 Zirvesi, 18. Doğu Asya Zirvesi ve ASEAN Hint-Pasifik Forumu da gerçekleştirilecek.