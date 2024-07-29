Endonezya Devlet Başkanı Ankara'ya Resmi Ziyarette Bulundu
Endonezya'nın yeni devlet başkanı olan Savunma Bakanı Prabowo Subianto, Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Prabowo Subianto'nun Esenboğa Havalimanı'nda karşılandığı belirtildi.
Endonezya'da devlet başkanı seçilen ve görevine ekimde başlayacak olan Savunma Bakanı Prabowo Subianto, Ankara'ya resmi ziyarette bulundu.
Endonezya'nın yeni devlet başkanı olan Savunma Bakanı Prabowo Subianto, Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu. Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Endonezya'nın seçilmiş cumhurbaşkanı olan Savunma Bakanı Prabowo Subianto'nun Esenboğa Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından karşılandığı belirtildi. - ANKARA