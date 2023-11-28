Endonezya'da 2024 Başkanlık Seçimi Kampanyası Başladı

Endonezya'da 14 Şubat 2024'te yapılacak başkanlık seçimi için kampanya sürecinin başladığı bildirildi.

The Straits Times gazetesinin haberine göre, 3 adayın yarışacağı başkanlık seçimlerinde 270 milyon nüfuslu Endonezya'da 200 milyondan fazla seçmenin oy kullanması bekleniyor.

Buna göre, başkan adayları, 10 Şubat'a kadar seçim çalışması yapabilecek.

Seçimlerde başkanlık için eski Cakarta Valisi Anies Baswedan (54), eski Java Valisi Ganjar Pranowo (55) ve mevcut Savunma Bakanı Prabowo Subianto (72) yarışacak.

Öte yandan, seçimlerde başkan adaylarından Baswedan'a, eski Bakan Muhaimin İskender, Pranowo'ya mevcut Endonezya Siyasi, Hukuk ve Güvenlik İşleri Koordinasyon Bakanı Muhammed Mahfud MD ve Subianto'ya da mevcut Devlet Başkanı Joko Widodo'nun oğlu Solo Belediye Başkanı Gibran Rakabuming Raka, başkan yardımcısı adayı olarak eşlik edecek.

Savunma Bakanı Subianto, 2014 ve 2019 seçimlerindeki mağlubiyetinden sonra üçüncü kez devlet başkanlığına aday oldu.

Devlet Başkanlığına iki dönem seçilen Widodo ise yasalar gereği yeniden aday olamıyor.

Endonezya'da 14 Şubat'ta, milletvekili seçimi ile yerel seçimler de düzenlenecek.