Endonezya Anayasa Mahkemesi, oy verme sistemi değişikliği talebini reddetti

Endonezya Anayasa Mahkemesi, 2024'te düzenlenecek seçimler öncesi ülkenin oy verme sürecinin değiştirilmesi talebini reddetti.

Jakarta Post'un haberine göre, Endonezya Anayasa Mahkemesi, aralarında Demokratik Mücadele Partisi'nin bir üyesinin de bulunduğu 6 kişinin ülkede seçimlerde mevcutta uygulanan "açık liste" sisteminin değişmesi için yaptığı talebi reddetti.

Söz konusu kararla ülkede Şubat 2024'te yapılacak seçimler, mevcut oy verme sistemine göre gerçekleştirilecek.

Endonezya'daki "açık liste" sisteminde seçmenler, siyasi partiler arasında değil adaylar arasında karar veriyor.

Mahkemeye Kasım 2022'de iletilen talepte, mevcut sistemin ülkede "oy satın almaya" yol açtığı savunulmuştu.

Ülkede "açık liste" sistemine 2008'de geçilmişti.