En düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda, en düşük emekli aylığının 16 bin 881 liraya yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklifin tümü üzerine söz alan İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, kanun teklifinde yer alan "tümgeneral, tümamiral, tuğgeneral ve tuğamiral rütbelerinde bulunan muharip sınıf personelin korgeneral ve koramiralliğe yükselebilmeleri için kuvvet harp enstitüleri komuta ve kurmay öğrenimini başarıyla tamamlama şartı aranmayacağına" yönelik düzenlemeyi eleştirdi.

Usta, 32 NATO ülkesine bakıldığında, genelkurmay başkanlarının 10 ülkede 60 ve 60 yaş üzerinde, 22 ülkede ise 60 yaşın altında olduğunu belirterek, "Bizde 67'ye yükseltildi, bir de 72'ye kadar yükseltilmesine müsaade ediliyor. 32 NATO ülkesinin 31'inci sırasında Türkiye en yaşlı Genelkurmay Başkanı açısından. Bütün NATO gençleşmeye çalışırken bizim Genelkurmay Başkanının, Kuvvet Komutanlarının ve orgenerallerin yaşlarının uzatılmasının mantıklı hiçbir izahının olmayacağı çok açık ve net bir şekilde ortada." diye konuştu.

En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması gerektiğini söyleyen Usta, diğer emeklilerin maaşlarının da en düşükteki artışa paralel bir şekilde, aynı oranda artırılması gerektiğini söyledi.

"Yaş haddinin ihtiyaç halinde uzatılma yetkisi Cumhurbaşkanına değil de kime verilecektir?"

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, teklifin ilk 3 maddesiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin kurumsal işleyişinde etkinlik ve verimliliğin, komuta kademesinde sürekliliğin sağlanabilmesi amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda bazı düzenlemelere gidildiğini belirterek, düzenlemelere ilişkin bilgi verdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve komutanlarının "liyakat ile terfi" konularında bazı ithamlarla, iddialarla siyasi tartışmaların içine çekilmesinin haksızlık olduğunu ifade eden Kalaycı, "Bu teklifle belirlenen yaş haddinin ihtiyaç halinde uzatılma yetkisi Cumhurbaşkanına değil de kime verilecektir? Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir. Cumhurbaşkanı devletin başıdır ve TBMM adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil etmektedir." ifadesini kullandı.

Kanun teklifiyle emekli aylığı asgari ödeme tutarının 16 bin 881 liraya yükseltildiğini hatırlatan Kalaycı, "Emekli aylığı asgari ödeme tutarı da bu kanun teklifiyle yüzde 16,67 oranında artırılmaktadır. Böylelikle dosya maaşı 16 bin 881 liranın altında olan 4 milyon 11 bin emeklimizin bu aylığı alması sağlanmaktadır. Emeklilerimiz geçmişin gücü, geleceğin aydınlığıdır. Emekli, dul ve yetim aylıklarını artıracak her kararın destekçisiyiz. Bununla birlikte, bugünkü hayat pahalılığı şartlarında çalışanların ve özellikle emeklilerin maaş artışının yeterli olmadığı aşikardır. Emeklilerimizin beklentilerinin önümüzdeki süreçte karşılanacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhur İttifakı'nın verdiği sözleri unutmadığını söyleyen Kalaycı, "BAĞ-KUR'luların prim gün sayısı 7200'e düşürecek, birinci dereceye gelen memurlara 3600 ek gösterge verecek, ev kadınlarına prim desteğiyle birlikte emeklilik hakkı tanıyacak düzenlemeler de mutlaka yapılacaktır." dedi.

"En düşük emekli maaşı en az asgari ücret kadar olsun" önerisi

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, kanun teklifindeki en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeye işaret ederek, emeklilerin "sefalet maaşına" mahkum edildiğini savundu.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, açlık sınırının 26 bini lirayı, yoksulluk sınırının ise 80 bin lirayı geçtiğini belirterek, "En düşük emekli aylığı ne yazık ki 2 kuruşluk refah payı artışıyla beraber 16 bin 881 lira. Bizim komisyonda bir önerimiz vardı; 'En düşük emekli maaşı en az asgari ücret kadar olsun' demiştik." ifadelerini kullandı.

Bazı CHP'li belediye başkanları hakkında yürütülen soruşturmalara tepki gösteren Bakırlıoğlu, "Biz, yargılama adil olsun istiyoruz. İtirafçılarla, iftiracılarla yargılama olmaz, gizli tanıklarla bu iş yapılmaz. İnsanlara şantaj yaparak, çocuklarıyla, aileleriyle tehdit ederek yargılama yapılmaz. Bizim isyanımız buna." dedi.

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı da bazı CHP'li belediye başkanları hakkında yürütülen soruşturmalara değinerek, "Sayın Devlet Bahçeli'nin uyarısı üzerine yargılamaların açıkta televizyonlardan verilmesi kararını desteklemesini olumlu bulduk. Umarım ne olacağını göreceğiz." şeklinde konuştu.

"Emeklilerimiz için ne yapsak azdır"

AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, kanun teklifi ile teknolojik gelişmeler doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin organizasyonel ihtiyaçlarının karşılanması, bünyesindeki deneyimli general ve amirallerin tecrübe, bilgi ve birikimlerinden azami seviyede istifade edilmesi ve farklı kuvvet komutanlıkları arasında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla Deniz ve Hava Kuvvetlerinde tüm muharip sınıf general ve amirallerin korgeneral, koramiral rütbelerine terfi edebilmelerine imkan sağlandığını söyledi.

Kurt, ayrıca teklif ile Yüksek Askeri Şura kararıyla hizmet süresi uzatılabilecek general ve amirallerin yaş hadleri ve terfilerindeki eğitim şartlarıyla ilgili düzenlemelerin de yapıldığını anlattı.

Emeklilerin yaşadığı bütün sıkıntıların farkında olduklarını söyleyen Kurt, şunları kaydetti:

"Fırsatçılık ve fahiş fiyat artışlarının emeklilerimizi, dar gelirlileri ve ücretli çalışanları zorladığını çok iyi biliyoruz. Özellikle belirtelim ki sosyal güvenlik sistemimizde emekli aylıkları, çalışma döneminde ödenen prim gün sayısına ve ödenen prime esas kazanca göre farklılık göstermektedir. Şu an en yüksek SGK emekli aylığı 109 bin 944 lira, en düşük emekli aylığı ise bu teklifle 16 bin 881 TL'ye yükseltilmektedir. Emeklilerimiz için ne yapsak azdır. Emekli aylıklarındaki normal iyileştirmelere ek olarak seyyanen zamlar ve ilave refah payı artışlarıyla emekli aylıklarını destekledik."